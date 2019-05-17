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Граждане Узбекистана скупали в Алматы краденые телефоны и продавали их у себя на родине

16.05.2019, 16:57 4753
Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - Граждане Узбекистана скупали в Алматы краденые телефоны и продавали их у себя на родине, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, оперативники вычислили двух скупщиков краденых мобильных телефонов, которые оказались гражданами Узбекистана. Они увозили телефоны к себе на родину с целью дальнейшей перепродажи.
 

При задержании у подозреваемых мужчин было обнаружено и изъято 20 мобильных телефонов, каждый из которых числится в нашей базе, как похищенный. Выяснилось, что 20-летние предприниматели из Ташкента уже не впервые приезжают "отовариваться" в Алматы. Причем приобретали товар, добытый преступным путем, всегда у одного человека", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

 
При этом он отметил, что в Узбекистане задержанные имеют законные точки, где продают мобильные телефоны. 
 

Молодые люди знали, в чем и сознались, что телефоны краденые, так как покупали без каких-либо документов. Оба подозреваемых привлечены к уголовной ответственности по статье 196 УК РК (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем)", - отметил Искаков.

 
В полиции также сообщили, что сбытчиками краденого оказались продавцы б/у телефонов в ТЦ "Мегатау". Подозреваемая - 31-летняя гражданка П. неоднократно сбывала краденые телефоны вышеуказанным "коллегам" из Узбекистана. 
 
"На этот раз 19 из 20 изъятых у скупщиков из Ташкента телефонов были проданы именно подозреваемой гражданкой П., и только один телефон продал им подозреваемый гражданин Д., 1989 года рождения. За неоднократность совершенных противозаконных деяний подозреваемая П. привлечена к уголовной ответственности по части 2 статьи 196 УК РК", - заключил подполковник Искаков.
 
Напомним, ранее полиция Алматы выявила 7 скупщиков краденого, которые промышляли в торговом доме "Мега Тау". При задержании один из скупщиков ранил полицейского ножом.
 

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