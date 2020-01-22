Гражданин Азербайджана задержан в Нур-Султане по подозрению в финансировании преступного сообщества (ВИДЕО)

Семья женщины занимается разведением лошадей, участвующих в скачках. Воры проникли в помещение, где содержались животные, путем взлома дверного замка. Отведя лошадей в безлюдное место, скотокрады отрубили им головы, а затем переправили туши на продажу в соседнюю область.