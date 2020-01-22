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Гражданин Азербайджана задержан в Нур-Султане по подозрению в финансировании преступного сообщества (ВИДЕО)

21.01.2020, 13:47 8101
Гражданин Азербайджана задержан в Нур-Султане по подозрению в финансировании преступного сообщества (ВИДЕО)
Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Гражданин Азербайджана задержан в Нур-Султане по подозрению в финансировании транснационального преступного сообщества (ТПС), передает Kazakhstan Today.
 

15 января департаментом КНБ по Нур-Султану с привлечением сил ССН "А" КНБ задержан активный член преступной группы гражданин Республики Азербайджан С. по подозрению в совершении преступления по статье 266 УК РК (Финансирование деятельности ТПС)", - сообщили в пресс-службе КНБ Казахстана.

 
По информации ведомства, задержанный занимался перечислением денежных средств лидерам ТПС, находящимся в Турции.
 

Финансирование осуществлялось из средств, полученных путем вымогательства с местных предпринимателей", - отметили в пресс-службе.

 
Задержанный водворен в СИЗО ДП Нур-Султана, проводится досудебное расследование.
 
Напомним, что 10 сентября 2019 года в столице проведена спецоперация, в ходе которой с поличным задержаны лидер и члены указанной преступной группы после получения от предпринимателя автомашины марки Toyota в результате вымогательства в счет вымышленного долга. При задержании у фигурантов были изъяты боевой пистолет Макарова с 11 патронами к нему и травматический пистолет с 5 патронами.

 

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