Гражданин Узбекистана пытался незаконно вывезти из РК почти 100 тыс. долларов

ТУРКЕСТАН. 7 АПРЕЛЯ - 6 апреля сотрудники департамента пограничной службы по Туркестанской области (пункт пропуска "Жибек Жолы") предотвратили факт провоза незадекларированных денег в количестве 88 700 долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба КНБ РК, в ходе пограничного контроля задержан выезжавший из Казахстана гражданин Узбекистана, в поведении которого отмечена повышенная нервозность.

При досмотре под одеждой задержанного обнаружены сокрытые от досмотра деньги. Начато досудебное расследование.

В ведомстве добавили, что это не первый случай попытки незаконного провоза денег в этом пункте пропуска.

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