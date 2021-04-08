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Гражданин Узбекистана пытался незаконно вывезти из РК почти 100 тыс. долларов

07.04.2021 7615
Гражданин Узбекистана пытался незаконно вывезти из РК почти 100 тыс. долларов
ТУРКЕСТАН. 7 АПРЕЛЯ - 6 апреля сотрудники департамента пограничной службы по Туркестанской области (пункт пропуска "Жибек Жолы") предотвратили факт провоза незадекларированных денег в количестве 88 700 долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба КНБ РК, в ходе пограничного контроля задержан выезжавший из Казахстана гражданин Узбекистана, в поведении которого отмечена повышенная нервозность.
 
При досмотре под одеждой задержанного обнаружены сокрытые от досмотра деньги. Начато досудебное расследование.
 
В ведомстве добавили, что это не первый случай попытки незаконного провоза денег в этом пункте пропуска.
 

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