20.09.2023, 13:09 34421
Группу вооруженных рэкетиров задержали в Мангистауской области
Фото: КНБ РК
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Актау. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия, сообщили в пресс-службе КНБ.
В ходе операции задержаны лидер и 3 участника ОПГ, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.
Согласно имеющимся данным, они под угрозой физической расправы требовали денежные средства у предпринимателей, занимающихся частным извозом на областных и международных трассах", - сообщили в пресс-службе.
Среди установленных потерпевших - военнослужащий Пограничной службы, находившийся при исполнении должностных обязанностей.
Задержанные арестованы. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Ранее сообщалось о задержании членов ОПГ Елдоса Коспаева. Преступная группа подозревается в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей. Преступников доставили в Казахстан 6 сентября из Северного Кипра.
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21.09.2023, 20:28 5556
В СКО чиновники заплатили за несуществующий водопровод 87 млн тенге
Руководитель отдела ЖКХ района за дискредитацию государственной службы уволен
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Петропавловск. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области при проведении анализа в сфере расходования бюджетных средств выявили грубейшие нарушения законодательства о госзакупках, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Должностные лица отдела ЖКХ Мамлютского района вопреки требованиям закона "О государственных закупках" по договору на строительство объекта водоснабжения в селе Покровка произвели оплату в размере 87 млн тенге за работы, которые фактически не выполнены.
По акту прокурорского надзора и рекомендациям совета по этике руководитель отдела ЖКХ района за дискредитацию государственной службы уволен, а необоснованно выплаченные средства возмещены в полном объеме.
Ход строительства объекта взят на контроль.
С начала этого года методом риск-ориентированного подхода проверено 57 млрд тенге бюджетных средств с фиксацией нарушений на более чем 22 млрд тенге, из них 6,3 млрд тенге можно восстановить работами, поставкой материалов и оборудования.
21.09.2023, 13:58 12151
Жителя Шымкента осудили за пропаганду терроризма
Осужденный публиковал в социальных сетях материалы с идеологией насильственного экстремизма
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Шымкент. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Шымкента по факту пропаганды терроризма и разжигания религиозной розни, сообщили в пресс-службе ведомства.
Межрайонный суд по уголовным делам признал мужчину виновным в совершении этих преступлений. Он приговорен к 7 годам лишения свободы.
Осужденный изучал в интернете лекции радикальных проповедников, поддерживал контакты с единоверцами из Сирии и под вымышленными данными публиковал в социальных сетях материалы с идеологией насильственного экстремизма. В ходе судебного разбирательства его вина была полностью доказана", - сообщили в КНБ.
Приговор вступил в законную силу.
На днях радикальная религиозная ячейка была нейтрализована в Актобе. Задержаны двое подозреваемых в пропаганде терроризма.
21.09.2023, 11:33 15916
Ущерб свыше 900 млн тенге: в Жамбылской области дело о хищении субсидий на малину передали в суд
Все подозреваемые взяты под стражу и на их имущество общей стоимостью 1,9 млрд тенге наложен арест
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Тараз. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области дело о хищении субсидий на малину передали в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Выявлена преступная схема хищения бюджетных средств, выделенных для субсидирования посадки элитного сорта малины. Следствием установлено, что на земельных участках крестьянских хозяйств малина не посажена, а саженцы вовсе не приобретались", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что своими преступными действиями группа лиц из четырех человек в течение двух лет причинила ущерб государству на сумму свыше 900 млн тенге. По данному факту было начато досудебное расследование.
В ходе расследования все подозреваемые взяты под стражу и на их имущество общей стоимостью 1,9 млрд тенге наложен арест. 12 сентября 2023 года уголовное дело окончено с обвинительным актом и направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре.
Ранее в Костанае похитили субсидии на 1,6 млрд тенге.
21.09.2023, 10:30 16696
Пьяный житель СКО угрожал выбросить ребенка из окна
По данному факту начато досудебное расследование
Фото: МВД РК
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Петропавловск. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске пьяный 23-летний житель Северо-Казахстанской области угрожал выбросить ребенка из окна, сообщает Рolisia.kz
Инцидент произошел в общежитии на улице Маяковского. На место также прибыли участковые инспекторы, сотрудники ДЧС, медики.
В ходе совместной спасательной операции сотрудник ДЧС проник в комнату через окно, закрепившись на крыше общежития; повалил мужчину и открыл дверь, после чего в помещение проникли сотрудники СОБР. Полицейские обезвредили мужчину. Новорожденная девочка, 2023 года рождения, предварительно, - не пострадала. Ребенок был передан медикам", - проинформировали в полиции.
Задержанным оказался 23-летний житель СКО, находившийся в нетрезвом состоянии. Как пояснили в полиции, между ним и его 21-летней сожительницей произошел конфликт.
По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства.
Ранее в Карагандинской области неизвестный избил женщину на глазах у ребенка.
Отметим, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
20.09.2023, 18:12 36236
Скрывался 24 года: разыскиваемого за тройное убийство россиянина задержали в Казахстане
В настоящее время задержанный водворен в СИЗО
Фото: pixabay.com
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Актобе. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемого за совершение тройного убийства гражданина Российской Федерации задержали в Казахстане, сообщает Polisia.kz.
Уголовного преступника, скрывавшегося на протяжении 24 лет от правоохранителей РФ, задержали актюбинские оперативники. Сотрудники управления криминальной полиции задержали 56-летнего россиянина, разыскиваемого в РФ за совершение тройного убийства и разбойного нападения", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что осенью 1999 года в Оренбурге он по предварительному сговору с тремя лицами, желая получить деньги, совершил разбойное нападение и убийство трех граждан, тела которых они сожгли и закопали.
В настоящее время задержанный водворен в СИЗО. Решается вопрос об экстрадиции в РФ.
Напомним, в прошлом году в столице задержали россиянина, разыскиваемого более 25 лет за убийство.
20.09.2023, 17:50 36906
Полиция задержала автора фейкого видео о конфликте на границе Костанайской области
По данному факту начато досудебное расследование
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Костанай. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция задержала автора фейкого видео колонны военного транспорта с комментарием о якобы происходящем конфликте военнослужащих на границе Костанайской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Сотрудниками полиции ДП Костанайской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 52-летний житель города Костаная. Свою вину в совершении умышленного деяния он признал", - проинформировали в пресс-службе.
По данному факту начато досудебное расследование по пункту 3 части 2 статьи 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций).
В полиции также напомнили об уголовной и административной ответственности за распространение фейков и призвали граждан проверять достоверность сведений, прежде чем распространять их.
Ранее в Минобороны Казахстана опровергли информацию о транспортировке военной техники в Россию.
20.09.2023, 17:02 38481
Свидетели указали, что конечным бенефициаром является Алия Назарбаева - Саиров о деле "Оператора РОП"
Фото: facebook/Aliya Nazarbayeva
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Атырау. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса в ходе выездного заседания Республиканского совета по противодействию коррупции при партии AMANAT в Атырау Ерлан Саиров заявил, что свидетели указали, что конечным бенефициаром "Оператора РОП" является Алия Назарбаева, сообщает пресс-служба партии.
Он подчеркнул, что членами совета при партии являются известные юристы, государственные и общественные деятели, парламентарии. По его словам, в ходе своей работы совет по противодействию коррупции акцентирует внимание не только на проблемах регионов, но и на резонансных вопросах, которые широко обсуждаются в обществе. По этому поводу председатель совета обратил внимание на вопрос, связанный с "Оператором РОП".
Справедливый Казахстан зиждется на правде и строгом соблюдении закона. Все должно быть в соответствии с законом. Как мы все знаем, ряд руководителей так называемого Оператора РОП недавно были привлечены к уголовной ответственности. В ходе суда многие свидетели указывали на то, что конечным бенефициаром средств, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева. Но ни суд, ни представители Генпрокуратуры не обратили внимания на мотивы этих граждан в ходе процесса. Если мы хотим построить справедливое общество в Казахстане, то в подобных ситуациях каждый гражданин должен обращаться в суд и доказывать свою невиновность", - заявил депутат.
Он также подчеркнул, что этот вопрос будет находиться на контроле совета, а соответствующее письмо будет направлено в Генеральную прокуратуру.
Ранее сообщалось, что находившаяся в международном розыске экс-учредитель "Оператор РОП" Муктарова Ш. экстрадирована из ОАЭ в РК.
Муктарова была объявлена в международный розыск в июне прошлого года. По данным Антикора, она в период в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге.
В апреле текущего года в Астане начался судебный процесс в отношении экс-руководства ТОО "Оператор РОП" и бывшего вице-министра экологии. Должностные лица Министерства экологии и ТОО "Оператор РОП" намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании для строительства шести мусоросжигающих заводов.
При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. Антикор предотвратил хищение этих денег.
Управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Руслан Шамшиев был найден мертвым, столичным районным отделом полиции Есиль возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В марте прошлого года Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.
20.09.2023, 15:03 41901
Дело об атаках на журналистов: суд в отношении Клебанова пройдет в закрытом режиме
Об этом ходатайствовала потерпевшая сторона
Фото: Depositphotos
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Алматы. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в отношении Аркадия Клебанова, обвиняемого в нападениях на журналистов, по ходатайству потерпевших будет проводиться в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе суда Алматы.
20 сентября 2023 года в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы состоялось очередное заседание суда по рассмотрению постановления следователя о применении к А.Клебанову принудительных мер медицинского характера. От ряда потерпевших поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом формате", - говорится в сообщении пресс-службы.
Суд, учитывая необходимость предотвращения разглашения сведений, касающихся личной жизни указанных лиц и членов их семей, в соответствии со статьей 29 УПК удовлетворил данные ходатайства. Дальнейшее судебное разбирательство будет проводиться в закрытом режиме.
Напомним, в феврале текущего года злоумышленники взорвали два автомобиля, принадлежащих оператору журналиста Борейко. В СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.
28 февраля стало известно о задержании координатора провокационных атак на журналистов. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ. Также был задержан организатор и инициатор нападений - Клебанов (Маневич) Аркадий. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 293 "Хулиганство" УК РК. Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?