Канал незаконной миграции ликвидирован в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 СЕНТЯБРЯ - Департаментом Комитета государственной безопасности Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области совместно с пограничной службой пресечен канал незаконной миграции, организованный жителями Петропавловска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лица, причастные к организации канала нелегальной миграции, развернули в жилой квартире "подпольный" цех по изготовлению поддельных документов (заключения врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 026/у, письма-приглашения от зарубежных медицинских организаций на лечение, ПЦР-тесты), которые за денежное вознаграждение предоставляли гражданам Республики Казахстан для беспрепятственного пересечения государственной границы с Российской Федерацией в период действия карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В ходе проведенных обысков изъяты печати казахстанских и российских медицинских организаций, заключения ПЦР-тестов клинико-диагностической лаборатории и поликлиник области, денежные средства и другое", - рассказали в пресс-службе КНБ.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 394 УК РК по факту незаконной миграции путем предоставления поддельных документов группой лиц по предварительному сговору.

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