Казахстан передал Кыргызстану осужденного экс-депутата парламента

Бишкек. 19 ноября. Kazakhstan Today - Осужденный Алматинским судом экс-депутат парламента Кыргызстана Дамирбек Асылбек уулу находится в Бишкекском СИЗО-1, передает Kazakhstan Today.

Верховный суд должен пересмотреть дело Дамирбека Асылбека уулу и переквалифицировать его преступления под уголовное законодательство КР. Как только ему назначат наказание, комиссия ГСИН определит, куда этапировать заключенного", - сообщили 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

Дамирбека Асылбека уулу признали виновным в "создании и руководстве транснациональной организованной группой" и "экономической контрабанде" в Алматы. Его осудили на 10 лет лишения свободы. По версии следствия, в результате действий подсудимых государственная казна Казахстана недобрала более 99 млн тенге.

Вместе с ним обвиняемыми проходят еще двое граждан Кыргызстана - 39-летний Уланбек Мурадилов и 34-летний Чингиз Абакиров. Суд признал их виновными в участии в преступной группе.

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