Казахстанцы пытались незаконно завезти в Кыргызстан праворульные автомобили

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НУР-СУЛТАН. 29 АВГУСТА - Сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана задержали двух граждан Республики Казахстан по подозрению в незаконном ввозе праворульных автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По сообщению кыргызстанского Госкомитета национальной безопасности, в пятницу на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка - автодорожный" пограничники задержали трех человек, которые пытались ввезти в Кыргызстан партию праворульных автомобилей Toyota Estima. На них были госномера Кыргызстана.

Сотрудники правоохранительных органов задержали кыргызстанца и двоих казахстанцев по подозрению в незаконном ввозе транспортных средств. Факт уголовного правонарушения зарегистрировали пункту 4 части 2 статьи 223 уголовного кодекса Кыргызстана (Экономическая контрабанда).

Сейчас устанавливается круг должностных лиц, причастных к коррупционной схеме, в том числе сотрудников государственного учреждения "Унаа".

Ввоз и регистрация в Кыргызстан машин с правым расположением руля запрещены с 2015 года. Исключением являются авто, предназначенные для коммунального хозяйства и строительства дорог.

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