Киберпреступник украл 42,3 млн тенге со счета предприятия в Алматы

АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - К пяти годам лишения свободы приговорили жителя Алматы, укравшего со счета предприятия 42,3 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судом установлено, что в конце 2011 года у подсудимого возник преступный умысел на совершение кражи со счета ГККП (государственное коммунальное казенное предприятие) в городе Алматы денежных средств в особо крупном размере путем незаконного доступа к информационной системе "интернет-банкинг" группой лиц по предварительному сговору. Для осуществления своего преступного умысла К. попросил друга найти лицо, которое может открыть и оформить на свое имя ТОО для перечисления на расчетный счет денежных средств и снятия их со счетов банка, за что обещал дать денежное вознаграждение. После регистрации ТОО, К. поблагодарил своего друга и бенефициара фирмы денежными средствами в размере 500 тыс. тенге. К. убедил их в том, что фирма не рабочая и отчеты сдаются своевременно. Таким образом, К. причинил ГККП ущерб на общую сумму в размере 42,3 млн тенге",- сообщили в пресс-службе суда №2 Бостандыкского района города Алматы.

Отмечается, что подсудимый не признал свою вину. Тем не менее суд приговорил его к 5 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В качестве смягчающих обстоятельств суд усмотрел наличие на иждивении у подсудимого малолетнего ребенка и то, что он впервые привлекается к уголовной ответственности. Приговор пока не вступил в законную силу", - уточнили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства