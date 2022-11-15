КНБ РК пресек деятельность трансграничной группировки по организации незаконной миграции

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года зарегистрировано 17,5 тысячи фактов интернет-мошенничества, ущерб составил 15 млрд тенге, сообщил на - В Казахстане с начала года зарегистрировано 17,5 тысячи фактов интернет-мошенничества, ущерб составил 15 млрд тенге, сообщил на брифинге Министерства внутренних дел замначальника центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев.

В результате действий мошенников гражданам с начала года причинен ущерб на сумму 15 млрд тенге. Вывести среднюю сумму ущерба невозможно, потому что кого-то могут обмануть на несколько десятков тысяч тенге, несколько сотен, а кто-то может перевести с депозита миллионы, но в целом эта сумма с начала года составляет 15 млрд тенге", - прокомментировал он.

По его словам, самым распространенным способом мошенничества по прежнему остается онлайн-торговля.

С начала года таким способом совершено почти 6 тысяч мошенничеств. Зарегистрировано около 2,8 тысячи фиктивных онлайн-займов в банках и микрокредитных организациях", - рассказал Дюсетаев.

Чаще всего люди вкладывают деньги в так называемые выгодные проекты. Также хищения происходят с помощью фишинговых ссылок (1200 случаев) или через подложные звонки от якобы сотрудников банков или правоохранительных органов (более 3 тысяч случаев).

Также мошенники активно используют специальные сервисы по подмене абонентского номера, когда с помощью установленной программы подлинный абонентский номер меняется на другой.

Зарегистрированы случаи, когда граждан убеждали заложить либо продать квартиру или автотранспорт, а вырученные деньги положить на "безопасные" счета. Они в дальнейшем использовались для обналичивания денег либо переводов с использованием других платежных систем", - проинформировал Дюсетаев.

Он также рассказал о способах привлечения граждан для участия в мошеннических схемах.

В мессенджерах и социальных сетях активно размещаются объявления о легких заработках, или привлечь к этому других людей. Предлагается открыть на свое имя карту, абонентский номер. В некоторых случаях просят установить на телефон банкинг либо передать карты другим лицам. В последующем указанные карты и абонентские номера используются мошенниками для вывода денег", - пояснил спикер.