КНБ РК пресек деятельность трансграничной группировки по организации незаконной миграции

Туркестан. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре департаментом Пограничной службы КНБ РК по Туркестанской области во взаимодействии с органами прокуратуры пресечена деятельность трансграничной преступной группировки, специализировавшейся на организации каналов незаконной миграции через государственные границы Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Российской Федерации лиц, имеющих ограничение на пересечение границы. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан иностранный гражданин, являющийся активным участником преступной группировки, при получении им денежных средств в сумме 700 тысяч тенге за оказание услуг противоправного характера. В отношении иностранного гражданина и других членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции)", - проинформировали в комитете.
Сообщается, что задержанный помещен под стражу.