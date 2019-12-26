Крупные суммы выманила земельная мошенница у жителей Алматы и Алматинской области

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Крупные суммы выманила мошенница у жителей Алматы и Алматинской области, желавших получить земельные участки, передает Kazakhstan Today.

В Алматы сотрудники полиции Турксибского района задержали женщину, которая путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами своих жертв в крупном размере якобы за решение вопросов о предоставлении земельных участков, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В 2014 году, на протяжении нескольких месяцев подозреваемое лицо, гражданка Б., находясь на территории одного из кафе около привокзальной площади в Турксибском районе завладела огромной суммой денежных средств в иностранной валюте, которые принадлежали потерпевшей Н. Третье лицо между Н., и Б., заявило потерпевшей, что у нее есть знакомая девушка, которая работает в акимате города Каскелена, и последняя может за определенную благодарность предоставить ей хорошие земельные участки в городе Каскелене. В ходе заключения устной сделки потерпевшая сторона передала подозреваемой Б. на протяжении нескольких месяцев $12 800. После того как крупные суммы передавали частями на протяжении нескольких месяцев, подозреваемой так и не были предоставлены никакие документы на земельные участки", - отметили в полиции.

В ходе проведения следственных мероприятий Б. скрывалась от органов уголовного преследования. На территории Алматы ею совершено три эпизода мошенничества, на территории Алматинской области - девять эпизодов преступлений.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания ДП Алматы. Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Всех, кто пострадал от противоправных действий подозреваемой, просят обращаться по следующим телефонам полиции района: 298-54-01, 298-54-02, 87012334790, 87780008617.

Напомним, ранее мошенница обманула жителей трех областей Казахстана, обещая трудоустройство в Норвегии

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