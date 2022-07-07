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Международный наркосиндикат ликвидирован КНБ РК совместно с кыргызскими силовиками

06.07.2022, 14:30 11301
Международный наркосиндикат ликвидирован КНБ РК совместно с кыргызскими силовиками
АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках многоэтапных оперативных мероприятий 2-3 июня 2022 года в Алматы при транспортировке и хранении 17,7 килограмма альфа-PVP задержаны 4 пособника наркогруппировки. По адресу проживания одного из задержанных обнаружена подпольная лаборатория по производству психотропных веществ", - сообщает пресс-службе КНБ РК.

 
Отмечается, что наркотики предназначались для контрабандной переброски в Кыргызстан, а также продажи в городах Шымкенте и Усть-Каменогорске.
 
Для ликвидации звеньев преступной группы КНБ организовано взаимодействие с МВД Кыргызстана. 
 
В результате 5 июня 2022 года в Бишкеке при изъятии из тайника 3 килограммов психотропного вещества задержаны 3 граждан Кыргызстана.
 

Завершающим этапом спецоперации явилось одномоментное задержание в городах Усть-Каменогорске и Шымкенте 3 региональных наркокурьеров. В ходе обыска изъято 2 килограмма наркотиков. Всего в рамках антинаркотической операции задержано 10 участников наркосиндиката и ликвидирована крупная нарколаборатория. Общее число изъятых синтетических веществ составило 22,7 килограмма (эквивалентно 68 тысячам разовых доз)", - проинформировали силовики.

 
По данным фактам проводятся досудебные мероприятия.
 

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КНБ РК провел международную операцию по ликвидации крупного наркосиндиката

07.07.2022, 12:45 856
КНБ РК провел международную операцию по ликвидации крупного наркосиндиката
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Комитетом национальной безопасности разработана и реализована многоходовая международная операция по ликвидации деятельности крупного международного наркосиндиката, сообщили в пресс-службе КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данная преступная группа состояла из граждан Ближнего Востока и Азии. Маршрут канала контрабанды наркотиков начинался в Афганистане, далее следовал через территорию Казахстана, конечным пунктом назначения были Нидерланды. С учетом обширной географии деятельности данной группы КНБ организовано взаимодействие с правоохранительными органами Королевства Нидерландов. Успешной реализации операции в том числе способствовало активное содействие Центрально-Азиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с наркотиками и Генеральной прокуратуры Республики Казахстан", - проинформировали в комитете.

 
Сообщается, что в результате совместных оперативных мероприятий выявлены главные участники международного наркосиндиката.
 

В ходе контролируемой поставки на территории Нидерландов задержан курьер, у которого изъято 30 килограммов героина, произведенного в Афганистане. Далее правоохранительными органами в Амстердаме в ходе обысков обнаружена крупная наркоплантация. По данным экспертов, стоимость изъятых наркотических средств в стране назначения составляет более 2 млн долларов США", - сообщили в КНБ.

 
По установленным фактам правоохранительными органами Нидерландов проводится досудебное расследование.
 

Захватчики аэропорта в Актобе во время январских событий получили по 3,5 года ограничения свободы

07.07.2022, 10:19 2006
Захватчики аэропорта в Актобе во время январских событий получили по 3,5 года ограничения свободы
Фото: pexels.com
АКТОБЕ. 7 ИЮЛЯ - В Актобе состоялся суд над тремя жителями Актюбинской области, которые во время январских беспорядков участвовали в нападении на воздушную гавань города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Суд в Актобе 5 июля вынес приговор трем жителям Актюбинской области, обвиняемым в захвате аэропорта во время январских событий. 
 
Подсудимые получили по три с половиной года ограничения свободы. До истечения срока наказания, как постановил суд, они будут находиться под пробационным контролем. Им запрещено менять место жительства без уведомления службы пробации, нельзя посещать увеселительные заведения и пользоваться социальными сетями. Также суд назначил им по 100 часов принудительных работ ежегодно, информирует Lada.kz.
 
Подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины.
 
Им было предъявлено обвинение по части 1 статьи 269 УК РК (Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи, иные коммуникации, а равно их захват).
 
Как заявил государственный обвинитель Азамат Бакытжанов, подсудимый Елхат Косыбаев 5 января 2022 года выступил перед собравшимися возле акимата Актюбинской области. Косыбаев, как утверждает прокурор, сказал группе демонстрантов, что власти Казахстана вводят в страну войска из-за рубежа и, чтобы не допустить их прибытия, в нескольких регионах жители остановили работу аэропортов. По словам прокурора, Косыбаев призвал актюбинцев отправиться в аэропорт.
 
Вечером 5 января в аэропорт поехали подсудимые. Они, по версии обвинения, наблюдали за ситуацией внутри аэропорта и снаружи, не впускали никого в аэропорт и не выпускали из здания.
 
По данным прокурора, двое из осужденных 5 января вызвали начальника аэропорта Дастана Малиева и потребовали остановить вылеты и прилеты, угрожая в противном случае повредить здание. Третий разослал авиакомпаниям радиограмму и объявил о прекращении работы аэропорта. В результате были сорваны рейсы в Стамбул, Актау, Атырау, Алматы и Нур-Султан, аэропорту нанесен материальный ущерб на 1,67 миллиона тенге. Сумму ущерба трое подсудимых возместили.
 

 

Житель Алматинской области организовал подпольный цех по производству алкоголя

07.07.2022, 10:15 2606
КОНАЕВ. 7 ИЮЛЯ - Подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками ликвидирован сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Житель Илийского района в нежилом помещении на территории частного дома в антисанитарных условиях кустарным способом незаконно изготавливал алкогольную продукцию. 
 

В ходе осмотра обнаружены и изъяты учетно-контрольные марки, алкогольная продукция, спирт и различные предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции", - рассказали в АФМ.

 
По данному факту начато досудебное расследование. 

В Петропавловске пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя.
 

Иностранец пытался вывезти из РК 304 тысячи долларов

05.07.2022, 21:18 21991
Фото: КНБ РК
АКТОБЕ. 5 ИЮЛЯ - 27 июня департаментом Пограничной службы по Актюбинской области на автомобильном пункте пропуска "Жайсан" при проведении досмотра выявлена попытка незаконного вывоза денежных средств за границу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержан иностранец, пытавшийся укрыть под запасным колесом в багажнике автомобиля валюту на сумму 304 000 долларов, сообщает пресс-служба КНБ РК. 
 
Материалы переданы в департамент экономических расследований по компетенции. 
 

В СКО сельчанина оштрафовали на 35 МРП за распространение религиозных материалов

05.07.2022, 20:52 22491
ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 ИЮЛЯ - 39-летний житель района имени Г. Мусрепова в статусе мессенджера WhatsApp в течение месяца размещал фотоснимки с материалами религиозного содержания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В отношении сельчанина был собран административный материал и направлен в районный суд, сообщает Polisia.kz
 
Постановлением районного суда он признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 490, часть 1, пуект 3, Кодекса об административных правонарушениях. Ему наложено взыскание в размере 35 месячных расчетных показателей.
 
За распространение материалов религиозного характера статьей 490 КоАП РК предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 МРП. 
 
С начала года за распространение материалов религиозного характера к административной ответственности привлечено девять североказахстанцев.
 

Деятельность особо опасной ОПГ пресечена на юге Казахстана

05.07.2022, 18:19 25686
Деятельность особо опасной ОПГ пресечена на юге Казахстана
Фото: Кадр с видео
ШЫМКЕНТ. 5 ИЮЛЯ - Комитет национальной безопасности Казахстана совместно с Министерством внутренних дел и бойцами спецподразделений "А" и "Беркут" в результате проведенной спецоперации пресекли деятельность общественно опасной организованной преступной группы, которая оказывала негативное влияние на криминогенную обстановку в южных регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Этому предшествовала тщательная оперативная разработка с проведением полного комплекса оперативно-розыскных и специальных мероприятий. В результате удалось собрать доказательства причастности членов преступной группы к хищениям материальных ценностей в особо крупном размере и вымогательству денежных средств с предпринимателей", - сообщили в КНБ РК

 
Итогом спецоперации стало задержание 14 лидеров и активных участников группировки.
 

В ходе процессуальных мероприятий обнаружен и изъят арсенал оружия, крупные суммы денежных средств, а также документальные материалы, представляющие интерес для следствия", - проинформировали в ведомстве.

 
Проводится досудебное расследование, в том числе устанавливается причастность участников ОПГ к другим преступлениям.

 

Антикор расследует факт взятки за признание аварийным стадиона в Нур-Султане

05.07.2022, 16:33 27151
Антикор расследует факт взятки за признание аварийным стадиона в Нур-Султане
Фото: astana.cityshow.me
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции расследует факт взятки за содействие в признании столичного Центрального стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова аварийным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Начато досудебное расследование в отношении руководителя управления ДЧС по городу Нур-Султану по факту получения взятки в сумме 5 миллионов тенге от директора ТОО за оказание содействия в признании объекта "Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова" аварийным", - проинформировали в пресс-службе агентства. 

 
Сообщается, что на данный момент расследование продолжается. 
 

Итоговое решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе.

 

Фиктивные счета-фактуры на 265 млн тенге выписали мошенники в Карагандинской области

05.07.2022, 16:10 27851
Фиктивные счета-фактуры на 265 млн тенге выписали мошенники в Карагандинской области
Фото: pexels.com
КАРАГАНДА. 5 ИЮЛЯ - Более 265 млн тенге ущерба нанесла государству группа лиц, выписывавшая фиктивные счета-фактуры в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Завершено расследование в отношении группы лиц и организатора Амангельды Куаныша по факту выписки фиктивных счетов-фактур без выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров", - сообщает АФМ. 

 
По информации областного департамента агентства, организатор с 2017 по 2019 год состоял в преступном сговоре с тремя сообщниками. 
 

Амангельды К. в целях извлечения имущественной выгоды приобрел и зарегистрировал на подконтрольных лиц 29 предприятий для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота. В результате преступной деятельности государству нанесен ущерб в размере более 265 миллионов тенге".

 
Приговором суда преступники признаны виновными и лишены свободы сроком от 2 до 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы.

 

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