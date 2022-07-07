Международный наркосиндикат ликвидирован КНБ РК совместно с кыргызскими силовиками

АЛМАТЫ. 6 ИЮЛЯ - Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами Казахстана и Кыргызстана реализована спецоперация по нейтрализации деятельности международного наркосиндиката, специализирующегося на подпольном производстве и контрабанде синтетических наркотиков в страны Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках многоэтапных оперативных мероприятий 2-3 июня 2022 года в Алматы при транспортировке и хранении 17,7 килограмма альфа-PVP задержаны 4 пособника наркогруппировки. По адресу проживания одного из задержанных обнаружена подпольная лаборатория по производству психотропных веществ", - сообщает пресс-службе КНБ РК.
Отмечается, что наркотики предназначались для контрабандной переброски в Кыргызстан, а также продажи в городах Шымкенте и Усть-Каменогорске.
Для ликвидации звеньев преступной группы КНБ организовано взаимодействие с МВД Кыргызстана.
В результате 5 июня 2022 года в Бишкеке при изъятии из тайника 3 килограммов психотропного вещества задержаны 3 граждан Кыргызстана.
Завершающим этапом спецоперации явилось одномоментное задержание в городах Усть-Каменогорске и Шымкенте 3 региональных наркокурьеров. В ходе обыска изъято 2 килограмма наркотиков. Всего в рамках антинаркотической операции задержано 10 участников наркосиндиката и ликвидирована крупная нарколаборатория. Общее число изъятых синтетических веществ составило 22,7 килограмма (эквивалентно 68 тысячам разовых доз)", - проинформировали силовики.
По данным фактам проводятся досудебные мероприятия.