Петропавловск. 25 января. Kazakhstan Today - Мошенники нашли способ снимать деньги с банковских карт казахстанцев, продающих товары через Интернет, передает Kazakhstan Today.

Только с начала года в УВД Петропавловска обратилось 7 горожан, пострадавших от действий интернет-мошенников. Жертвами в последнее время часто становятся авторы рекламных объявлений на популярных интернет-сайтах, решившие что-то продать. Там мошенники находят продавцов и заявляют о готовности купить вещь с внесением предоплаты, рассказали в пресс-службе ДВД Северо-Казахстанской области.

"Обрадованный продавец готов к сделке, передавая злоумышленникам не только ИНН, персональные данные, номера банковских карточек, но и диктуют пароли с кодом подтверждения, приходящие в виде SMS от банка. После чего искусному мошеннику остается только произвести перевод чужих денег с банковского счета. Это один из популярных в последнее время видов интернет-мошенничества", - предупредили в полиции.

В частности, как рассказали в пресс-службе, жительница Петропавловска опубликовала на одном из сайтов объявление о продаже дубленки. В результате "обработки" со стороны псевдопокупательницы вместо получения 50 тыс. предоплаты горожанка лишилась собственных 20 тыс. тенге, числившихся на ее пенсионной карточке. Подобными способами мошенники интересуются продажами смартфонов, автомобилей, запчастей, квартир и любым другим популярным товаром.

"Еще раз хотим обратить внимание населения на необходимость сохранения своих персональных данных, банковских счетов, номеров карт и других конфиденциальных сведений. При диалоге с полуанонимными незнакомцами из Интернета не соглашаться на условия предоплаты. Желающие купить ваш товар найдут возможность оплаты наличными. Не пересылайте через WhatsApp и другие мессенджеры фотографии своих карточек и чеков. При совершении в отношении вас преступления нужно немедленно обращаться в филиалы банка, в котором вы обслуживаетесь, и в полицию", - рекомендовал начальник управления криминальной полиции ДВД СКО полковник полиции Петр Климов.

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