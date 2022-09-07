МВД Казахстана: госномер на автомобиле предполагаемой убийцы Дугиной был снят с учета

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Подозреваемая в убийстве журналистки Дугиной украинка Наталья Вовк передвигалась на автомобиле с недействительным госномером, сообщили РИА Новости в МВД Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Регистрационный номер автомобиля был снят с учета в связи с утерей", - рассказали в ведомстве.

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления - гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о причастности к преступлению украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва уехал из страны.

Для наблюдения за журналисткой преступники использовали автомобиль Mini Cooper, при въезде в Россию они использовали номера Донецкой Народной Республики, в Москве - казахстанские, а при выезде - украинские.