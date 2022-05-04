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МВД Казахстана и России ликвидировали крупный транснациональный канал поставки наркотиков

03.05.2022, 08:44 15366
МВД Казахстана и России ликвидировали крупный транснациональный канал поставки наркотиков
Фото: pixabay.com
ТАРАЗ. 3 МАЯ - Подразделениями по противодействию наркопреступности министерств внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации проведена специальная операция на территории двух стран по перекрытию транснационального канала поставки синтетических наркотиков посредством почтовых отправлений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как пояснил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, для оперативной разработки фигурантов была создана специальная группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата МВД и департаментов полиции и национальной безопасности по Жамбылской области. 
 

В результате одновременно проведенных мероприятий в городах Омске и Таразе полицейскими задержаны основной отправитель синтетических наркотиков в Российской Федерации и их получатель в Казахстане", - сообщает Polisia.kz

 
В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены крупные нарколаборатории. Задержанный житель Омска изготавливал и отправлял в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, "синтетику" почтовыми отправлениями. При этом он использовал поддельные документы и маскировал посылки под видом различных товаров - машинных масел, бытовой химии и т.д. 
 
Всего полицейскими изъято более 260 кг готовых наркотиков на общую стоимость свыше $9,5 млн. 
 
В результате специальной операции, проведенной с октября 2021 года по апрель текущего года, сотрудниками полиции в городах Алматы, Алтае, Актобе, Атырау, Таразе и Кызылорде задержаны 13 граждан Казахстана, занимавшихся производством и распространением синтетических наркотиков.

 

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Задержан с поличным: майора-взяточника арестовали в Шымкенте

03.05.2022, 17:08 8241
Задержан с поличным: майора-взяточника арестовали в Шымкенте
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 3 МАЯ - В Шымкенте при получении взятки от подчиненных в размере 178 тысяч тенге за покровительство по службе задержан командир 4-й роты полка патрульной полиции майор Алимханов К., передает kAZAKHSTAN TODAY.
 

Выявлены дополнительные факты ежемесячных поборов - взяток с мая 2021 года по апрель 2022 года Алимхановым от своих сотрудников для руководства полка за общее покровительство", - сообщили в пресс-службе Агентства по противодействию коррупции. 

 
Также зафиксированы факты получения Алимхановым взятки в сумме 130 тысяч тенге по предварительному сговору с инспекторами роты за непривлечение к административной ответственности лиц за вождение автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.

 
Кроме того, установлено, что Алимханов систематически получал взятки в размере 2 тысяч тенге от подчиненных за предоставление предусмотренных законом выходных дней.
 
Судом в отношении Алимханова избрана мера пресечения "содержание под стражей". Расследование продолжается.
 

Январская трагедия: МВД изъято около 1500 единиц оружия

03.05.2022, 16:27 9626
Январская трагедия: МВД изъято около 1500 единиц оружия
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Полицией на сегодня обнаружено и изъято 1499 единиц оружия и более 35,6 тысячи боеприпасов, сообщил сегодня на брифинге Министерства внутренних дел начальник следственного департамента ведомства Санжар Адилов.
 

Так, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДП Жамбылской области установлен местный житель, который задержан при реализации 2 автоматов Калашникова с боеприпасами. Подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу", - сообщил Адилов.

 
По его словам, в результате разъяснительной работы гражданами добровольно сдано 145 единиц оружия. В частности, в Алматинской области за прошедшую неделю гражданами сданы три гладкоствольных ружья.

На брифинге Адилов также сообщил, что погромщики возместили потерпевшим около 100 млн тенге ущерба.
 

Январская трагедия: погромщики возместили потерпевшим около 100 млн тенге ущерба

03.05.2022, 15:59 10331
Январская трагедия: погромщики возместили потерпевшим около 100 млн тенге ущерба
Фото: facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Участники январских погромов возместили потерпевшим порядка 100 миллионов тенге причиненного ущерба, сообщил сегодня на брифинге Министерства внутренних дел РК начальник следственного департамента ведомства Санжар Адилов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Это обеспечено за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенного имущества, а также возмещения ущерба обвиняемыми на стадии как досудебного расследования, так и судебного следствия", - сообщил Адилов.

 
По его данным, на сегодня сотрудники полиции обнаружили и изъяли похищенное имущество на сумму более 340 млн тенге. 
 

В производстве следователей органов внутренних дел без учета ранее принятых решений находятся 1150 уголовных дел. Основную массу из них составляют дела о кражах (157), незаконном обороте оружия (146), умышленных повреждениях чужого имущества (23) и другие", - сообщил Адилов. 

 
Под стражей остаются 150 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. 
 
Адилов также отметил, что в суд направлено 288 уголовных дел в отношении 473 обвиняемых.
 

За прошедшую неделю из-под стражи освобождены 12 подозреваемых, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Всего же по делам органов внутренних дел по этим основаниям на сегодня из-под стражи освобождены 333 подозреваемых", - озвучил статистику Адилов. 

 
96 лиц находятся под домашним арестом, под залог отпущены 78 подозреваемых, под подпиской о невыезде - 67, под личное поручительство отпущены 11 человек. Кроме того, по приговорам суда из-под стражи также освобожден 81 подсудимый. 
 
Адилов отметил, что одним из оснований освобождения из-под стражи может быть и возмещение ущерба, которое также учитывается в ходе следствия и суда.
 

Установлены организаторы январских атак на акиматы Семея и Актюбинской области

03.05.2022, 15:44 10746
Установлены организаторы январских атак на акиматы Семея и Актюбинской области
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В ходе расследования январских событий установлены организаторы нападений на акиматы Семея и Актюбинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Прокуратурой Восточно-Казахстанской области установлен участник погромов, уничтожения имущества и захвата акимата города Семея. Так, 5 января данный преступник на площади перед акиматом города в группе лиц перевернул полицейскую автомашину марки ГАЗель. Своим примером он завлекал людей и призывал к захвату акимата", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

 
Он отметил, что установлен другой участник январских событий - ранее судимый член экстремисткой организации. Он был одним из организаторов захвата акимата Семея и с помощью громкоговорителя призывал жителей города присоединиться к погромщикам. Его действия зафиксированы на видео и подтверждаются показаниями других участников беспорядков. 
 
Также в Актобе задержан один из нападавших на акимат области.
 

В дни трагических событий указанный преступник, используя мессенджер WhatsApp, собрал более 300 человек, которые затем приняли активное участие в захвате здания акимата Актюбинской области. При отражении нападения тяжелые телесные повреждения получил 31 сотрудник органов правопорядка. Подозреваемый и его сообщники с санкции суда содержатся под стражей", - уточнил Килымжанов.

 
Кроме того, в ходе расследования событий прокуратурой Шымкента установлены и задержаны два преступника, которые 6 января на автомобиле ГАЗель передвигались по городу и уничтожали камеры видеонаблюдения центра оперативного управления департамента полиции.
 

Повреждение камер затруднило работу полиции по охране общественного порядка, дало возможность преступникам, нападавшим на государственные объекты, оставаться незамеченными. В настоящее время с помощью современных цифровых технологий видеозаписи восстановлены. До восстановления камер водитель ГАЗели отрицал свою причастность, однако из видеозаписей установлено, что он сам забирался на крышу автомобиля и уничтожал камеры, находившиеся выше человеческого роста", - отметил представители Генпрокуратуры.

 

В Алматы установлены участники январских событий, раздававшие оружие

03.05.2022, 15:18 11456
В Алматы установлены участники январских событий, раздававшие оружие
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Генеральная прокуратура озвучила новые результаты расследования январских событий. В частности, в Алматы установлены подозреваемые, которые раздавали оружие участникам беспорядков и пытались захватить здание телевышки "Кок тобе", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В городе Алматы изобличен участник этих событий, который 6 января пытался совершить захват здания телевышки "Кок тобе". Основная цель завладения стратегическим объектом - это контроль работы телевидения и радиоканалов для последующей агитации выхода граждан на улицы путем распространения ложной информации. Захват стратегического объекта предотвращен силами правопорядка. Подозреваемое лицо с санкции суда содержится под стражей", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

 
Также, по его словам, в Алматы задержаны трое соучастников ограбления оружейного магазина "Анна". По данным Генпрокуратуры, 5 января подозреваемые на своем автомобиле марки "Лексус" раздавали похищенное оружие перед площадью Республики.
 
В Кызылординской области завершено расследование в отношении одного из участников беспорядков, которого обвиняют в гибели военнослужащего.
 

5 января 2022 года во время массовых беспорядков в городе Кызылорде он и его сообщники жестоко избили водителя КамАЗа Национальной гвардии. Затем подозреваемый угнал военную технику. Подложив на педаль газа кирпич, направил машину в сторону оцепления военнослужащих, при этом сам преступник спрыгнул с кабины КамАЗа. Автомашина на большой скорости совершила наезд на военных, в результате погиб солдат срочной службы Кайсаров", - рассказал Килымжанов.

 
Действия подозреваемого квалифицированы как совершение акта терроризма. 
 
В целом, по данным Генпрокуратуры, подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках в период январских событий в Казахстане признан 721 человек, из которых под арестом находятся 281.
 

В Уральске 6-летняя девочка погибла от удара током: ответственные не найдены спустя год

03.05.2022, 10:20 14321
Фото: Мой ГОРОД
УРАЛЬСК. 3 МАЯ - Год назад девочка погибла от удара током, схватившись за газовую трубу, которая оказалась под высоким напряжением. Уголовное дело до сих пор находится в производстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
2 мая 2021 года в поселке Деркул от удара током погибла шестилетняя девочка. Малышка вместе с мамой и старшим братом приехала в гости к родственникам, вышла во двор с остальными детьми и там же схватилась за газовую трубу, которая по неизвестным причинам оказалась под высоким напряжением электрического тока, сообщает издание "Мой город".
 

Думали, что потеряла сознание, приехала скорая. Врачи тоже недоумевали, из-за чего дочь могла потерять сознание, телесных повреждений не было, синяков тоже. Медсестра попросила сына показать место, где Айя упала. Он подошел к трубе, схватил ее, и его тоже ударило током. Фельдшер оказала первую помощь, сделала массаж и сделала заключение, что дочь убило током. Она констатировала смерть и вызвала полицию. После случившегося в Деркуле на 15-20 минут отключили электричество", - вспоминает Алия Наубетова, мать погибшего ребенка.

 
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть девочки наступила от удара технического тока. Однако откуда он взялся в газовой трубе, кто в этом виноват, по сей день выясняет следствие. 
 
Алия Наубетова говорит, что устала обивать пороги правоохранительных органов, а многочисленная смена следователей и "вовсе выбивает ее из колеи".
 

Следствие до сих пор идет, идет оно безуспешно. Я обращалась к начальнику управления полиции Нурлану Бисенову, в департамент полиции. Они говорят, что в Уральске это первый подобный случай и в их же интересах побыстрее раскрыть это дело. Но результатов не вижу, только обещания. Я сама каждый раз звоню, пишу, хожу, и так целый год", - говорит женщина.

 
По данным издания, изначально по факту смерти Айи Жумалиевой полицейские начали досудебное расследование по статье 306 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". 
 
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что уголовное дело до сих находится в производстве, источник тока не найден и идет следствие.
 

Сверток с наркотиками нашел в канализационном люке житель Нур-Султана

02.05.2022, 15:33 22426
Сверток с наркотиками нашел в канализационном люке житель Нур-Султана
Фото: ДП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - Житель Нур-Султана обнаружил в канализационном люке жилого комплекса сверток с наркотиками. О своей находке мужчина сразу же сообщил в полицию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сверток с наркотиками был спрятан в канализационном люке на улице Е-15 в жилом комплексе Mercury Life. Председатель ОСИ в ходе обхода территории дома обнаружил полиэтиленовый сверток, обмотанный лентой, с порошкообразным веществом белого цвета. Прибывшими сотрудниками полиции вещество изъято", - сообщили в ДП Нур-Султана.         

 
По факту проводится досудебное расследование. В настоящее время назначена экспертиза. Сотрудниками полиции выясняется, каким образом запрещенное вещество оказалось на территории жилого комплекса.
 
За проявленную бдительность председателя ОСИ Mercury Life Рустема Айтхожина наградили грамотой.
 

Генпрокурор об истязании детей в ЦСО Актобе: в отношении работников будут приняты строгие меры

30.04.2022, 18:44 38966
Генпрокурор об истязании детей в ЦСО Актобе: в отношении работников будут приняты строгие меры
АКТОБЕ. 30 АПРЕЛЯ - После избиения воспитанников в центре социального обслуживания для умственно отсталых детей в Актобе генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов поручил провести проверку аналогичных учреждений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По факту истязания детей работниками ЦСО Актобе будут приняты самые строгие меры. Начато расследование по части 2 статьи 110 УК РК (Истязание), ход следствия взят на контроль", - написал генпрокурор в Twitter.

 
Асылов поручил проверить аналогичные учреждения.
 

Применение насилия в отношении особенных детей бесчеловечно", - высказался генпрокурор.


Напомним, по записи с камер  видеонаблюдения прокуроры выявили, что  персонал центра для умственно отсталых детей в Актобе неоднократно наносил побои, применялись насильственные действия в отношении больных воспитанников.
 

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