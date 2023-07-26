На главу ОПГ, торговавшей наркотиками в трех городах РК, завели уголовное дело  

Фото: Polisia.kz

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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Организатору и участникам организованной преступной группы, наладившей сбыт наркотиков в трех городах Казахстана, грозит до 12 лет лишения свободы.









Преступная группировка наладила сбыт наркотиков в Астане, Кокшетау и Караганде бесконтактным способом, через мессенджер. Задержания членов ОПГ были проведены в апреле текущего года, когда наркополицейские совместно со спецподразделениями СОБР и "Сункар" одновременно в трех городах задержали 11 преступников, провели обыски по девяти адресам с привлечением служебно-розыскных собак, сообщает Polisia.kz





В ходе следствия доказано, что каждый участник преступной группы выполнял четко определенные роли: расфасовка, хранение, транспортировка или распространение наркотиков, контроль денежных поступлений и расходов группировки. В частности, один из преступников отвечал за хранение и перевозку особо крупных партий наркотиков по городам, охваченным преступным бизнесом. Второй - за контроль финансовых поступлений и расходов: выплату "заработной платы" рядовым участникам ОПГ, штрафы за "утерянные" наркотики и так далее.





Одна из участниц преступной группы обеспечивала работу интернет-каналов, через которые реализовывались наркотики. В них она также активно вовлекала новых клиентов: проводила онлайн-конкурсы, розыгрыши и акции. Одной из участниц группировки является несовершеннолетняя студентка 2-го курса колледжа.





Из незаконного оборота изъято три килограмма наркотиков. В качестве вещественных доказательств к уголовному делу приобщены денежные средства в национальной и иностранной валюте, сотовые телефоны, ноутбуки, сим-карты, которые использовались в преступной деятельности. Прекращена работа трех интернет-магазинов по продаже наркотиков.





Организатору и участникам наркобизнеса, кроме незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере, вменяется статья 262 УК РК "Создание, руководство и участие в организованной группе". Наказание предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев.