На казахстанско-кыргызской границе с поличным задержали скупщика краденых телефонов

Алматы. 10 декабря. Kazakhstan Today - Департаментом полиции Алматы совместно с прокуратурой города пресечен крупный канал сбыта краденых телефонов, передает Kazakhstan Today.

Основная фаза спецоперации проведена на таможенном посту "Кордай". При пересечении государственной границы Республики Казахстан оперативниками остановлена автомашина марки "Хонда" под управлением гражданина Кыргызской Республики С., 1996 года рождения, в багажном отсеке которой обнаружены сотовые телефоны различных наименований без подтверждающих документов, без сим-карт, в количестве 45 штук, проинформировали в пресс-службе департамента полиции.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 196 УК РК. Задержанный, в свою очередь, сообщил, что промышлять оптовым закупом в Алматы бывших в употреблении сотовых телефонов по заниженной цене стал с лета этого года. Причем сотрудничал мужчина исключительно с одним так называемым поставщиком - П., который является реализатором сотовых телефонов в алматинском торговом доме "Мега Тау", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

Как следует из показаний задержанного, он вместе с двумя соотечественниками еженедельно приезжал в Алматы и забирал с собой десятки смартфонов, а также гаджетов для дальнейшей реализации в Бишкеке.

Параллельно уже в Алматы при содействии бойцов спецподразделения был задержан реализатор П., 1989 года рождения, который дал признательные показания в скупке и дальнейшей реализации похищенных сотовых телефонов. При проведении обысков по его месту работы изъято 64 сотовых телефона", - добавил полковник Зиадин.

В полиции отметили, что прежде чем провести задержание основных фигурантов процессуальным путем была собрана доказательная база их незаконной деятельности и приобщена к материалам уголовного дела.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. В ближайшей перспективе принятие меры по возврату краденых телефонов обратно в Алматы. Напомним, несколько лет назад нам удалось выявить на территории Киргизии более 100 мобильных устройств, похищенных ранее в нашем мегаполисе. В последующем они были возвращены истинным владельцам", - резюмировал полковник Зиадин.

Напомним, ранее оперативники Алматы вычислили двух скупщиков краденых мобильных телефонов , которые оказались гражданами Узбекистана. Они увозили телефоны к себе на родину с целью дальнейшей перепродажи.

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