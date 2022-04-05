Наркобанду разоблачили в Нур-Султане

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НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Сотрудниками столичного департамента в результате спецоперации ликвидирована деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей поставку и сбыт наркотических средств на территории Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате четко спланированных мероприятий были задержаны организатор и основной поставщик наркотиков из южных регионов, у которых в салоне автомашины изъято 28 килограммов гашиша", - сообщили в столичном департаменте полиции.
После были задержаны еще четверо участников преступной группы, выполнявшие указания организатора, которые в том числе встречали товар, фасовали, хранили в определенном месте и занимались его реализацией. В ОПГ входили уроженцы Костанайской области, а основным поставщиком являлся уроженец Жамбылской области. При обысках в местах проживания задержанных изъято еще 9 килограммов гашиша.
Всего из незаконного оборота у членов организованной преступной группы изъято 37 килограммов этого наркотического вещества, которые не дошли до своего покупателя, или более 10 тысяч разовых доз, цена которых от розничных продаж на черном рынке оценивается в более чем 45 млн тенге", - сообщили в полиции.
В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статье 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней" и по статье 297, часть 4, УК РК "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой", санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества. Все члены ОПГ арестованы, ведется следствие.