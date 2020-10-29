Наркосбытчика задержали в столице: изъят пистолет и гашиш на 3 млн тенге

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Житель Жамбылской области задержан за сбыт наркотиков в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

27 октября сотрудниками полиции Нур-Султана в результате проведенной спецоперации за сбыт наркотиков задержан водитель автомашины "Лада-Гранта". В ходе обыска из салона автотранспортного средства изъят полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом гашиш. Кроме того, под водительским сидением автомашины обнаружен и изъят незарегистрированный травматический пистолет с боеприпасами и 11 расфасованных свертков с наркотиками, готовых к сбыту", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Установлено, что 30-летний мужчина является жителем Жамбылской области и ранее судим за разбойное нападение. В результате проведенной спецоперации из незаконного оборота изъято свыше двух килограммов наркотических средств, стоимость которых на "черном рынке" составляет более 3 млн тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РК "Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере", "Сбыт наркотических средств, в особо крупном размере" и "Незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов". Подозреваемому грозит от 10 до 25 лет лишения свободы.

Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана. Ведется расследование.

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