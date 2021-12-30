Наркосбытчиков с крупной партией синтетики задержали в Петропавловске

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 29 ДЕКАБРЯ - В Петропавловске в результате спецоперации задержаны крупные сбытчики синтетических наркотиков, к уголовной ответственности привлечены трое молодых людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил начальник профильного департамента МВД Ерлан Омарбеков, преступная группа была задержана в результате слаженных совместных действий департамента по противодействию наркопреступности МВД и департамента полиции СКО.
Все подозреваемые проживали в Петропавловске на арендуемой квартире более двух месяцев и распространяли наркотики путем закладок. В съемной квартире в ходе проведения обыска были обнаружены вещественные доказательства, указывающие на их преступную деятельность и около 800 гр. синтетического наркотика "мефедрон". Со слов задержанных, они приехали в Петропавловск с разных регионов страны намеренно с целью распространения наркотиков", - сообщил Омарбеков.
По его словам, все задержанные арестованы, проверяется их причастность к ранее не раскрытым аналогичным преступлениям.