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Наркосбытчиков с крупной партией синтетики задержали в Петропавловске

29.12.2021, 17:03 10871
Наркосбытчиков с крупной партией синтетики задержали в Петропавловске
Фото: polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 29 ДЕКАБРЯ - В Петропавловске в результате спецоперации задержаны крупные сбытчики синтетических наркотиков, к уголовной ответственности привлечены трое молодых людей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил начальник профильного департамента МВД Ерлан Омарбеков, преступная группа была задержана в результате слаженных совместных действий департамента по противодействию наркопреступности МВД и департамента полиции СКО.
 

Все подозреваемые проживали в Петропавловске на арендуемой квартире более двух месяцев и распространяли наркотики путем закладок. В съемной квартире в ходе проведения обыска были обнаружены вещественные доказательства, указывающие на их преступную деятельность и около 800 гр. синтетического наркотика "мефедрон". Со слов задержанных, они приехали в Петропавловск с разных регионов страны намеренно с целью распространения наркотиков", - сообщил Омарбеков.

 
По его словам, все задержанные арестованы, проверяется их причастность к ранее не раскрытым аналогичным преступлениям.
 

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В Атырау извращенец 7 лет насиловал падчерицу: суд вынес приговор

29.12.2021, 19:23 8431
В Атырау извращенец 7 лет насиловал падчерицу: суд вынес приговор
АТЫРАУ. 29 ДЕКАБРЯ - Приговором суда насильнику назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подсудимый О. совершил умышленные особо тяжкие уголовные правонарушения против личности и половой неприкосновенности малолетней, сообщает ATPress.kz.
 

В период совместного проживания О. с целью оказания психологического давления на малолетнюю падчерицу О. решил удовлетворить свои половые потребности путем насильственных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней, в лице О. Подсудимый О. совершил иные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния, совершенные неоднократно в отношении малолетней О", - сообщили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

 
Вина извращенца была полностью доказана показаниями свидетелей, потерпевшей, заключениями экспертиз и видеозаписями, переписками в WhatsApp.
 
В суде прокурор просил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы. Он свою вину не признал. Приговором суда насильнику назначено 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
 
Напомним, женщина с ребенком из Атырау вышла замуж за алматинца, который работает летчиком. Мать не подозревала, что происходит с ее ребенком. Девочка боялась отчима и не стала никому рассказывать. Только после развода женщина узнала, что ее дочь была изнасилована. Женщина обратилась в полицию, но мужчину задержали только после общественного резонанса.
 
Стоит отметить, что родной брат отчима тоже был осужден за изнасилование родной дочери.
 
В ноябре в Караганде насильнику детей отказали в смягчении приговора.
 
В мае 2021 года в Уральске насильник 13-летней падчерицы приговорен к 20 годам лишения свободы.
 
Также в мае директора школы признали виновной в недонесении о развращении школьницы в Уральске.
 

Хищение субсидий в агропромышленном комплексе выявлено в Костанайской области

29.12.2021, 16:30 11206
КОСТАНАЙ. 29 ДЕКАБРЯ - В Костанайской области выявлено хищение субсидий на сумму свыше 161 млн тенге в агропромышленном комплексе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области выявлен факт хищения субсидий в рамках государственной программы, которая предусматривает возможность возмещения субъектам агропромышленного комплекса части инвестиционных затрат на обводнение пастбищ", - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

 
Следствием установлено, что в период с 2018 по 2019 год группа лиц, с участием руководителя ТОО в рамках госпрограммы путем обмана руководителей крестьянских хозяйств области, совершила хищение бюджетных средств свыше 161 миллиона тенге, чем причинили государству ущерб в особо крупном размере. Фактически руководитель ТОО увеличил стоимость одного комплекта солнечных панелей на 94,4%, то есть почти в два раза. Дело передано в суд.
 
 

Исполняющая обязанности директора школы в Актобе получила семь лет тюрьмы за взятку

29.12.2021, 10:31 16071
АКТОБЕ. 29 ДЕКАБРЯ - В Актобе исполняющая обязанности директора школы №71 обвинялась за неоднократное получение взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно материалам суда обвиняемая получила взятку в размере 200 тысяч тенге, а затем еще в 100 тысяч.
 
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, пишет портал "Мой город".
 
При принятии решения учитывалась как тяжесть коррупционного преступления, так и то, что подсудимая воспитывает малолетних детей.
 

В Туркестанской области ликвидировали цех по производству поддельного алкоголя

28.12.2021, 18:52 24191
ТУРКЕСТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Сотрудники территориального департамента по Туркестанской области в ходе проведения ОРМ ликвидировали подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Житель села Куркелес М.Мейрбеков незаконно изготавливал кустарным способом в антисанитарных условиях алкогольную продукцию популярных марок "Синяя гора", "Кызылжар", "Кулан" и другие, сообщает пресс-служба АФМ РК.
 
В ходе обыска изъято 930 УКМ, 2647 бутылок водки различных марок объемом 0,5 литров, 200 литров спиртосодержащей жидкости, а также этикетки, крышки и другие предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции.
 
М.Мейрбеков осужден.
 
В конце октября сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресекли факт продажи алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками и без лицензии.
 

Трое избивших бойца MMA бандитов преданы суду

28.12.2021, 18:27 23731
АЛМАТЫ. 28 ДЕКАБРЯ - В Алматинской области хулиганы, похитившие и избившие бойца по смешанным единоборствам, преданы суду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, 17 июня текущего года, около 19 часов, в городе Талгаре произошло нападение на 37-летнего местного жителя, неоднократного победителя смешанных единоборств и тренера по боям без правил.
 

На опубликованном в социальной сети видео видно, как четверо молодых людей волокут мужчину, при этом избивают руками и ногами. Затем, избитого помещают в автомашину и увозят. В результате полученных телесных повреждений потерпевший госпитализирован в Талгарскую районную больницу. Факт правонарушения зарегистрирован в Талгарском районном управлении полиции по статье "Хулиганство". В ходе досудебного расследования произведена дополнительная квалификация по статье "Похищение человека по предварительному сговору группой лиц", - сообщили в департаменте.


 
В настоящее время личности всех четверых подозреваемых установлены.
 

Трое из подозреваемых задержаны и содержатся под стражей, четвертый фигурант - Султанбеков Нурмухамет Оразалыулы 1990 года рождения, проживавший в Талгаре, объявлен в розыск. Всем, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 102 или (7277) 43-06-24", - подчеркнули в полиции. 

 

Уголовное дело в отношении двух подозреваемых окончено производством и 20 декабря направлено прокурору для утверждения обвинительного акта. В отношении недавно задержанного в Нур-Султане третьего подозреваемого, проводится досудебное расследование по выделенному в отдельное производство уголовному делу", - дополнили в ведомстве.

 

В Алматы у жителя Кызылординской области изъяли крупную партию синтетических наркотиков

28.12.2021, 16:50 27186
В Алматы у жителя Кызылординской области изъяли крупную партию синтетических наркотиков
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 ДЕКАБРЯ - В Алматы у жителя Кызылординской области изъяли особо крупную партию синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Спецоперацию оперативники подразделения по противодействию наркопреступности провели в Наурызбайском районе Алматы, сообщает Polisia.kz.
 

Задержан 24-летний житель Кызылординской области, который, как установлено, занимался сбытом синтетических наркотиков, посредством, так называемых закладок. По месту его жительства обнаружено и изъято зелье, расфасованное в полиэтиленовые пакеты, а также инвентарь, используемый фигурантом при расфасовке и распространении наркотиков. По словам задержанного, синтетику он приобретал через Интернет оптом, реализовывал в розницу на территории Алматы и Алматинской области. Вознаграждение за сбыт наркотических веществ фигурант получал посредством электронных переводов. Сумма одного заказа варьировалась от 100 тысяч до 200 тысяч тенге. Согласно результатам судебно-химической экспертизы, наркотик - PVP, его вес составил 130 граммов, - информировал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов. 

 
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное хранение, перевозка в целях сбыта, наркотических средств в особо крупном размере).


 

На трассе Шымкент - Самара задержали жителей Атырауской области за перевозку наркотиков

28.12.2021, 16:10 26116
На трассе Шымкент - Самара задержали жителей Атырауской области за перевозку наркотиков
Фото: кадр из видео Polisia KZ
КЫЗЫЛОРДА. 28 ДЕКАБРЯ - На трассе Шымкент - Самара за перевозку наркотиков в особо крупном размере задержали жителей Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

21 декабря сотрудники роты патрульной полиции ДП Кызылординской области на 1323 километре трассы Шымкент - Самара остановили легковой автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Патрульными полицейскими для проверки подозрительной автомашины на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа", - сообщает Polisia.kz.

 
В ходе проверки в салоне указанного автомобиля обнаружены наркотические вещества в особо крупном размере. Вещественные доказательства изъяты. На месте задержаны трое подозреваемых. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере). Подозреваемые взяты под стражу.

 

 

Замакима в Туркестанской области осужден за мошенничество

28.12.2021, 11:55 31456
Замакима в Туркестанской области осужден за мошенничество
Фото: Pexels
ТУРКЕСТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Экс-заместитель акима Байдибекского района Туркестанской области Темір А. признан виновным в мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Бывший чиновник осужден к наказанию в виде штрафа в размере 14 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. 
 

Темір А. подозревался в получении денежных средств в сумме 1 000 000 тенге путем мошенничества от директора ТОО за перечисление денежных средств по договору строительства фронт-офиса в районе Байдибек би Туркестанской области на сумму 22 184 000 тенге", - рассказали в пресс-службе антикоррупционного ведомства.


Напомним, в Алматы при реконструкции русла реки сотрудник акимата и предприниматель украли 28 млн тенге.
 

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