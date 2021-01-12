Не верьте брокерам: мошенники заманивают казахстанцев покупкой акций и игрой на биржах

Кокшетау. 11 декабря. Kazakhstan Today - Полицейские предупреждают об активизации в социальной сети брокеров-мошенников, передает Kazakhstan Today.

С развитием онлайн-трейдинга, на просторах Интернета стали появляться новые платформы, где можно встретить немалое число мошенников. 8 января в отдел полиции Бурабайского района обратилась 37-летняя жительница Щучинска, которая сообщила, что в социальной сети Инстаграм она столкнулась с объявлением о выгодном инвестировании. Неизвестный, представившись брокером инвестиционной платформы MetaTrader Владиславом Климовым, предложил потерпевшей вложить ее денежные средства, которые, по его словам, будут работать в системе как на бирже. Связавшись с данным представителем компании по мессенжеру WhatsApp, женщина получала пошаговые инструкции. В итоге под руководством мошенника, использовавшего психологические приемы, потерпевшая вложила в торговый сервис 1 млн тенге. После этого возможность проводить операции по выводу денежных средств для потерпевшей была заблокирована", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

Аналогичное заявление поступило от 28-летней жительницы Кокшетау. Она просила принять меры к сотрудникам компании Global Alliance, которые, работая онлайн по покупке и продаже акций, в сентябре 2020 года заблокировали вывод ее денежных средств с торгового аккаунта.

В настоящее время по данным фактам возбуждено досудебное производство по статье УК РК "Мошенничество". Проводится следствие. Не следует верить неизвестным лицам, которые выдают себя за брокеров и банкиров. Ни в коем случае, нельзя разглашать незнакомым людям данные об имеющихся сбережениях и предоставлять реквизиты банковских карт. Перепроверяйте информацию, поступившую от незнакомых и малознакомых граждан, не перечисляйте денежные средства по их просьбам. Проявляйте бдительность", - отметили в полиции.

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