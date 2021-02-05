Несовершеннолетняя из Актюбинской области рассказала, что ее неоднократной насиловал участковый, а за решеткой оказался невиновный

Актобе. 4 февраля. Kazakhstan Today - 16-летняя жительница Актюбинской области заявила, что 3 года назад в селе Петропавловка участковый неоднократно принуждал ее к сексу, однако за решеткой оказался невиновный, передает Kazakhstan Today.

16-летняя жительница Актюбинской области заявила, что 3 года назад в селе Петропавловка участковый неоднократно принуждал ее к сексу. В результате девочка забеременела и сделала аборт", - говорится в сообщении Telegram-канала Qumash .

При этом, по ее словам, за решеткой оказался невиновный мужчина, против которого она дала ложные показания. Она утверждает, что дать ложные показания ее попросил бывший участковый села Петропавловка Актюбинской области.





Он имел надо мной власть, был со мной в интимных отношениях насильно, без моего согласия. На тот момент мне было 13 лет", - рассказала потерпевшая.

При этом, по информации канала, в департаменте полиции Актюбинской области сказали, что "все факты, показания свидетелей и проведенные экспертизы доказывают причастность к данному преступлению осужденного лица".





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