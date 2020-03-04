Система Orphus

Облил бензином и заживо сжег: в Нур-Султане мужа судят за убийство жены

03.03.2020, 09:58 12016
Облил бензином и заживо сжег: в Нур-Султане мужа судят за убийство жены
Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане судят мужчину за поджог жены, передает Kazakhstan Today. 
 
В столице начались слушания по делу о жестоком убийстве жены мужем, сообщает телеканал КТК.
 
Напомним, инцидент произошел в октябре прошлого года. Между супружеской парой произошел конфликт. Мужчина вывез супругу на пустырь в безлюдное место, облил бензином, поджег и ушел. Женщине удалось добраться до остановки общественного транспорта, откуда она была доставлена в больницу. Как сообщили тогда врачи, пострадавшая получила крайне тяжелый ожоговый шок, термоингалляционное ожоговое поражение верхних дыхательных путей и ожог конъюнктивы 2-3 степени. Пламенем поражено 75% тела. Женщина скончалась спустя 35 дней.
 

После ссоры с женой Умирбеков пошел на базар, где купил 2 литра бензина. На следующий день обманным путем вывез жену на пустырь, там повел ее вглубь камышей, в безлюдное место, где ударил по лицу. Женщина упала, и тогда Умирбеков решил убить ее. Облил заранее подготовленным бензином, сверху вниз, потом достал зажигалку и поджег. По материалам дела, после страшной расправы Умирбеков вышел на дорогу и уехал, оставив жену сгорать живьем. Сам он заявил, что заранее ничего не планировал, а все сделал в порыве гнева", - сообщил прокурор Алмат Семби.

 
Выяснилось, что о регулярных побоях знали все, однако предпочитали не вмешиваться в жизнь супругов. 
 

Он ее избивал постоянно. Однажды сестра мне рассказала, что он ее душил, хотел убить. В тот день утром я ушел на работу, а они вдвоем остались дома. Потом я решил ей позвонить, гудок шел, но потом связь прервалась. Я вернулся домой, а их не было. Смотрю: нет ее вещей, ушла куда-то. Я вернулся на работу, а потом мне позвонили и рассказали о том, что произошло", - рассказал брат погибшей.

 
У женщины осталось шестеро несовершеннолетних детей. Родственники намерены добиваться самого строгого наказания. Однако, по их словам, в деле уже появилась справка о невменяемости подсудимого.

Я увидел, что в деле приложена справка, что он был болен, психически болен. Но я проверил, он никогда не был на учете в психологическом диспансере. Эту справку ему дали в Махтааральском районе. Я хочу, чтобы он получил самое строгое наказание. Такой человек, даже когда выйдет на свободу, не сможет дать детям достойное воспитание", - сообщил родственник погибшей Аскар Урзабеков.

 
Сапарбеку Умирбекову сейчас грозит до 15 лет лишения свободы.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая