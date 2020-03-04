Облил бензином и заживо сжег: в Нур-Султане мужа судят за убийство жены

Нур-Султан. 3 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане судят мужчину за поджог жены, передает Kazakhstan Today.

В столице начались слушания по делу о жестоком убийстве жены мужем, сообщает телеканал КТК .

Напомним, инцидент произошел в октябре прошлого года. Между супружеской парой произошел конфликт. Мужчина вывез супругу на пустырь в безлюдное место, облил бензином, поджег и ушел. Женщине удалось добраться до остановки общественного транспорта, откуда она была доставлена в больницу. Как сообщили тогда врачи , пострадавшая получила крайне тяжелый ожоговый шок, термоингалляционное ожоговое поражение верхних дыхательных путей и ожог конъюнктивы 2-3 степени. Пламенем поражено 75% тела. Женщина скончалась спустя 35 дней.

После ссоры с женой Умирбеков пошел на базар, где купил 2 литра бензина. На следующий день обманным путем вывез жену на пустырь, там повел ее вглубь камышей, в безлюдное место, где ударил по лицу. Женщина упала, и тогда Умирбеков решил убить ее. Облил заранее подготовленным бензином, сверху вниз, потом достал зажигалку и поджег. По материалам дела, после страшной расправы Умирбеков вышел на дорогу и уехал, оставив жену сгорать живьем. Сам он заявил, что заранее ничего не планировал, а все сделал в порыве гнева", - сообщил прокурор Алмат Семби.

Выяснилось, что о регулярных побоях знали все, однако предпочитали не вмешиваться в жизнь супругов.

Он ее избивал постоянно. Однажды сестра мне рассказала, что он ее душил, хотел убить. В тот день утром я ушел на работу, а они вдвоем остались дома. Потом я решил ей позвонить, гудок шел, но потом связь прервалась. Я вернулся домой, а их не было. Смотрю: нет ее вещей, ушла куда-то. Я вернулся на работу, а потом мне позвонили и рассказали о том, что произошло", - рассказал брат погибшей.

У женщины осталось шестеро несовершеннолетних детей. Родственники намерены добиваться самого строгого наказания. Однако, по их словам, в деле уже появилась справка о невменяемости подсудимого.





Я увидел, что в деле приложена справка, что он был болен, психически болен. Но я проверил, он никогда не был на учете в психологическом диспансере. Эту справку ему дали в Махтааральском районе. Я хочу, чтобы он получил самое строгое наказание. Такой человек, даже когда выйдет на свободу, не сможет дать детям достойное воспитание", - сообщил родственник погибшей Аскар Урзабеков.

Сапарбеку Умирбекову сейчас грозит до 15 лет лишения свободы.

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