Обманувшего на 18 млн тенге жительниц Туркестанской области мошенника задержали в Алматы

Туркестан. 15 июня. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве со страховкой, сумма ущерба составила более 18 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Сайрамского РУП обратилась местная жительница с заявлением о том, что некий знакомый путем мошенничества выманил у нее крупную сумму денег. Как рассказала потерпевшая, войдя к ней в доверие, мошенник предложил помощь в получении выплат по страховке ее мужа, погибшего в ДТП. Мужчина убедил вдову оформить доверенность на страховку на его имя, а после получения денег на свой счет, скрылся из виду. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшей, составил свыше 5 миллионов тенге, сообщили в департаменте полиции региона.

С аналогичными заявлениями в управление полиции обратились ещё несколько потерпевших. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 190 УК РК (Мошенничество).

С целью раскрытия преступления в Сайрамском РУП создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в городе Алматы, где он скрывался все это время. Им оказался житель Шымкента, которого доставили в Сайрамское РУП.

На сегодня следствием установлена причастность задержанного к 4 фактам мошенничества на общую сумму более 18 миллионов тенге. Как выяснилось, мужчина по одной и той же схеме входил в доверие к потерпевшим, обещая вдовам помощь в получении страховых выплат, а после оформления документов, перечислял деньги на свой счет и скрывался. В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняется причастность подозреваемого к совершению других фактам мошенничества", - отметили в ведомстве.

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