Обманувший людей на 30 млн тенге аферист заставил костанайских полицейских объехать полстраны

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
27 октября 2017
  • 05
  • :
  • 59
Все области
Туман
днем 17º    ночью 12º
17:00
.
Aнонс

Обманувший людей на 30 млн тенге аферист заставил костанайских полицейских объехать полстраны26.10.2017
  • Фото: http://alau.kz/
Криминал  11:34

Костанай. 26 октября. Kazakhstan Today - Костанайские полицейские полтора месяца ездили по Казахстану в поисках мошенника, причинившего обманутым людям ущерб на сумму свыше 30 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Информацию о разыскиваемом преступнике оперативники получали от коллег из Астаны и Шымкента, а задержали его в Таразе, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

Мошенник уже был осужден условно, но из-за уклонения от пробационного контроля его объявили в розыск.

Как рассказали в полиции, сначала аферист якобы уехал лечиться в Астану и не встал там на учет в службе пробации.

"Позднее оказалось, что до своего отъезда он успел совершить семь преступлений в Костанае. Все они были связаны с махинациями по продаже автомобилей. Одно из последних преступлений: путем обмана, под предлогом помощи в продаже двух автомобилей "Audi" и "Subaru Forester", он завладел автотранспортными средствами, тем самым причинил жителю Костаная ущерб на сумму 11,5 млн тенге. В последующем подозреваемый сбывал автомобили в ломбард", - уточнили в ДВД.


Сотрудники криминальной полиции Жандос Кенжебеков и Нурлан Темирбаев задержали мошенника в Таразе. В настоящее время он помещен в следственный изолятор Костаная. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, произошедшим на территории региона, пишет портал "Алау".
Просмотров: 5184
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
26.10.2017   20:04
Ранее судимый работник фермы близ Капшагая убил приятеля из-за ссоры во время застолья
26.10.2017   19:12
Фото: sud.gov.kz
Экс-депутат Рудненского гормаслихата осуждена на три года условно за сводничество
26.10.2017   16:17
Замакима района Актюбинской области похитил почти 40 млн тенге, выделенных на строительство спортплощадок
26.10.2017   12:52
Фото: http://www.diapazon.kz
В Актобе за хищение и избиение человека арестован депутат областного маслихата
26.10.2017   11:34
Фото: http://alau.kz/
Обманувший людей на 30 млн тенге аферист заставил костанайских полицейских объехать полстраны
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today