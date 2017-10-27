Обманувший людей на 30 млн тенге аферист заставил костанайских полицейских объехать полстраны

Костанай. 26 октября. Kazakhstan Today - Костанайские полицейские полтора месяца ездили по Казахстану в поисках мошенника, причинившего обманутым людям ущерб на сумму свыше 30 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Информацию о разыскиваемом преступнике оперативники получали от коллег из Астаны и Шымкента, а задержали его в Таразе, сообщили в пресс-службе областного ДВД.

Мошенник уже был осужден условно, но из-за уклонения от пробационного контроля его объявили в розыск.

Как рассказали в полиции, сначала аферист якобы уехал лечиться в Астану и не встал там на учет в службе пробации.

"Позднее оказалось, что до своего отъезда он успел совершить семь преступлений в Костанае. Все они были связаны с махинациями по продаже автомобилей. Одно из последних преступлений: путем обмана, под предлогом помощи в продаже двух автомобилей "Audi" и "Subaru Forester", он завладел автотранспортными средствами, тем самым причинил жителю Костаная ущерб на сумму 11,5 млн тенге. В последующем подозреваемый сбывал автомобили в ломбард", - уточнили в ДВД.

Сотрудники криминальной полиции Жандос Кенжебеков и Нурлан Темирбаев задержали мошенника в Таразе. В настоящее время он помещен в следственный изолятор Костаная. Полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, произошедшим на территории региона, пишет портал " Алау ".

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