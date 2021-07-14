Обманувшую сотни сельчан аферистку задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 13 ИЮЛЯ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обманувшую сотни сельчан с трудоустройством, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В дежурную часть Махтааральского РОП обратилась местная жительница с заявлением о том, что некая знакомая обещала трудоустроить ее на работу, после чего мошенница обманным путем выманила у потерпевшей 500 тыс. тенге. Однако, не дождавшись в течение нескольких суток ни обещанного трудоустройства, ни возврата денег, сельчанка обратилась за помощью в полицию. Полицейские вышли на след аферистки и задержали подозреваемую по месту жительства", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Подозреваемая оказалась причастна ещё к 97 фактам мошенничества. У каждого из сельчан женщина выманила от 300 до 700 тыс. тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 47 млн тенге.

Аферистку приговорили к 3,5 года лишения свободы.

Рекомендуем гражданам быть бдительными и не доверять малознакомым людям, предлагающим сомнительные услуги по трудоустройству или получению иных материальных благ. Если же вы стали жертвой или очевидцем мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102", - подчеркнули в ведомстве.

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