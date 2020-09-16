Очередного кредитного мошенника задержали в Туркестанской области

Туркестан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обманом выманившего у женщины 850 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

По словам потерпевшей, в мае текущего года она увидела в социальных сетях объявление, где предлагали помощь в получение кредита. Как выяснилось, мошенник убедил женщину, что работает в банке и выманил у нее 850 тысяч тенге, обещая помочь в получении кредита на 6 млн тенге.

После получения денег аферист скрылся из виду, так и не выполнив обещанного. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье УК РК "Мошенничество". Полицейские в течение суток установили личность подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался безработный житель Жетысайского района", - сообщает портал Polisia.kz.

В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам мошенничества. Он находится под подпиской о невыезде. Проводится досудебное расследование.

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