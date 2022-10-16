Около двух тонн рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области

Фото: Polisia.kz
Атырау. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области полицейские изъяли у браконьеров около 2 тонн незаконно добытой рыбы, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники отдела по противодействию преступным посягательствам на рыбные запасы департамента полиции Атырауской области и Курмангазинского РОП у берега реки Шарон остановили 2 лодки под управлением жителей района 31 и 48 лет. При проверке было изъято свыше 1 тонны рыбы частиковых видов (сазан, судак)", - сообщили в полиции.
Также на берегу реки Шора в Курмангазинском районе стражи порядка остановили лодку под управлением жителей района. При досмотре изъято 300 килограммов рыбы частиковых пород (сазан, судак).
По обоим фактам проводится досудебное расследование по статье 335, часть 3, УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений). Браконьерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.