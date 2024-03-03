01.03.2024, 18:47 37431
ОПГ Елдоса Коспаева: дело скоро направят в суд
Фото: КНБ РК
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Зампредседателя АФМ Женис Елемесов в кулуарах мажилиса высказался по делу ОПГ Елдоса Коспаева.
По нему расследование окончено. В настоящий момент дело находится на ознакомлении. И как только ознакомление будет окончено, дело будет направлено в суд", - сказал Женис Елемесов.
Напомним, в сентябре 2023 года стало известно о задержании членов ОПГ Елдоса Коспаева. Преступная группа подозревается в применении насилия и угроз, рейдерском захвате имущества предпринимателей. Преступников доставили в Казахстан 6 сентября из Северного Кипра.
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02.03.2024, 18:31 9626
В Астане задержан находившийся в международном розыске наркоторговец из России
Его разыскивали за производство наркотиков в особо крупном размере
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные полицейские задержали находившегося в международном розыске с октября 2022 года 31-летнего гражданина России, разыскиваемого за производство наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.
Задержанный в конце 2019 года на площадке крупнейшего российского даркнет-рынка Hydra создал магазин по продаже наркотиков, которые сбывал через закладки.
Также сообщается, что он занимался производством наркотиков в арендованных квартирах на территории Омской области.
В настоящее время иностранец водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об экстрадиции.
02.03.2024, 14:14 15176
Дело Бишимбаева: экс-супруга сделала заявление
Фото: Скриншот видео
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман отреагировала на пост в Facebook, в котором говорится о попытке изнасилования их с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, ребенка оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат.
На этой неделе, используя этот почти годовалый документ, нагло, безбожно и кощунственно оклеветали меня и мою маленькую дочку в своих, я полагаю, корыстных целях для дискредитации брата погибшей Салтанат. Причем интерпретировали даже не мои слова, а слова того, кто написал рапорт своему начальнику", - сказала Назым.
По рассказу Назым Кахарман, в марте 2023 года ее дочь и сын находились с Бишимбаевым. В одну из ночей дети стали свидетелями драки. О чем дочь и сообщила матери. На следующий день экс-супруга Бишимбаева вызвала полицию.
По ее словам, детей допросили. После чего был сделан вывод, что в отношении детей Айтым Амангельды не нарушил никакого закона. Со слов Назым Кахарман, Айтым Амангельды пришел в дом Куандыка Бишимбаева, потому что получил от Салтанат Нукеновой фотографии с ее побоями.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Позже стало известно, что экс-министра обвиняют в истязании и убийстве.
Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
1 марта стала известна дата предварительного слушания по делу бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
02.03.2024, 11:51 17716
Житель Семея с ножом преследовал девочку и ранил полицейского
Фото: Polisia.kz
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Семей. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29 февраля 13-летняя девочка позвонила в полицию и сообщила, что неизвестный мужчина ее преследует. Оператору "102" она пояснила, что ожидает в магазине, боится выйти, сообщает Polisia.kz.
Прибывшие полицейские заметили подозрительного мужчину около супермаркета и попытались выяснить обстоятельства, однако парень, держа в руках нож, стал кидаться на стражей порядка.
Для подкрепления на место прибыл экипаж патрульной полиции. Злоумышленник напал на выходившего из авто патрульного Асхата Ахатова. Несмотря на полученное ножевое ранение, он, применив приемы рукопашного боя, вместе с коллегами обезвредил преступника.
Раненый полицейский был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции.
01.03.2024, 19:29 36211
Задержан экс-вице-министр культуры и спорта - Антикор Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан экс-вице-министр культуры и спорта. Его подозревают в совершении тяжкого коррупционного преступления. Информацию подтвердили в Антикоре.
В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС департамента полиции Алматы. Расследование продолжается.
Иная информация распространению не подлежит.
Дополнено 02.03.2024, 7.39
Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области. Трудовую деятельность начал в 1989 году.
С 1990 по 1994 годы занимался предпринимательской деятельностью. В разные годы работал в государственных органах и на предприятиях. Занимал должности заместителя акима Астаны, председателя Агентства по делам спорта и физической культуры, исполняющего обязанности советника, советника премьер-министра, вице-министра культуры и спорта.
С апреля по сентябрь 2021 года являлся вице-министром культуры и спорта.
01.03.2024, 14:50 41351
Чиновник отделался легким наказанием за размытую во время паводков дорогу в Жетысуской области
Прокурорская проверка установила грубые нарушения при проведении ремонтных работ на данном участке
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Талдыкорган. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жетысуской области осужден за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает прокуратура региона.
Чиновника осудили за грубые нарушение при строительстве дороги к станции Малайсары в Кербулакском районе.
Во время паводков 2023 года дорога была практически полностью смыта талыми водами. История вызвала большой общественный резонанс.
Прокурорская проверка установила грубые нарушения при проведении ремонтных работ на данном участке", - сообщили в прокуратуре.
Расследование показало, что работы проведены без проектно-сметной документации и экспертизы под видом текущего ремонта.
В результате не была рассчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество работ, что привело к разрушению дороги. Ущерб, причиненный государству, составил более 22 млн тенге", - добавили в ведомстве.
Спецпрокуроры начали досудебное расследование по статье 361, часть 4, УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями). По закону подобные деяния наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Однако суд назначил экс-главе управления наказание, не связанное с лишением свободы, с учетом признания вины, возраста подсудимого и полного возмещения ущерба.
Приговор не вступил в законную силу.
Стоит отметить, что в Жетысуской области регулярно происходят коррупционные преступления. В июне 2023 года сообщалось, что сотрудники ДЮСШ в Жетысуской области присвоили более 16 млн тенге. В июле в коррупции изобличили главу областного ДЧС. В августе того же года по подозрению в коррупции был арестован глава регионального департамента фармконтроля.
Также ведется расследование в отношении руководителя отдела образования города Талдыкоргана. Его подозревают в получении от подчиненных взятки в сумме 280 млн тенге за сокрытие фактов хищения бюджетных средств в отделе образования.
Ранее сообщалось, что главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана подозревается в хищении порядка 2 млрд тенге путем начисления "мертвым душам" и аффилированным лицам.
01.03.2024, 12:55 44736
Дело Бишимбаева: стала известна дата предварительного слушания
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Стала известна дата предварительного слушания по делу бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева.
Согласно данным, опубликованным на сайте судебного кабинета, разбирательство состоится 11 марта.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Позже стало известно, что экс-министра обвиняют в истязании и убийстве.
Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
01.03.2024, 12:05 46446
Тонна прекурсоров, десятки килограммов мефедрона: в Астане ликвидирована крупная нарколаборатория
Фото: КНБ РК
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 февраля в Астане пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, располагавшейся в промышленной зоне города, сообщает Комитет национальной безопасности Казахстана.
По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения задержаны двое жителей столицы. В ходе обыска изъято свыше 27 кг психотропного вещества "мефедрон", что эквивалентно около 80 тысячам разовых доз, а также более 1 тонны прекурсоров", - рассказали в пресс-службе КНБ.
Уточняется, что стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается в 540 млн тенге.
Кроме этого, в других районах Астаны обнаружены два 40-футовых контейнера с лабораторным оборудованием, которое, по версии следствия, предназначалось для организации нескольких аналогичных производств.
Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
01.03.2024, 11:20 43131
В Западно-Казахстанской области задержали подозреваемых в заказном убийстве
Фото: polisia.kz
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Уральск. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемых в заказном убийстве, сообщает Polisia.kz.
Задержаны двое жителей ЗКО. Установлено, что заказчиком преступления является жена, которая не желала делить имущество со своим мужем. У подозреваемых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их виновность. По данным следствия, для приобретения оружия и исполнения убийства она передала организатору 1,3 млн тенге", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что указанные лица задержаны. С санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
Уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Проводятся следственные действия. Жизни потерпевшего ничего не угрожает, он находится в безопасности", - добавили в полиции.
Напомним, в прошлом году в Астане предотвратили заказное убийство.
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