10.12.2024, 09:26 44296

Организаторы сбыта наркотиков задержаны в Караганде

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет
Организаторы сбыта наркотиков задержаны в Караганде
Фото: Polisia.kz
Караганда. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации сбыта наркотиков, сообщает Polisia.kz.

В конце ноября сотрудники полиции совместно с прокуратурой задержали двоих жителей города Караганды в возрасте 41 и 53 лет. Задержанные подозреваются в организации сбыта наркотических средств растительного происхождения на территории города. В результате оперативных действий из незаконного оборота было изъято 7,6 кг гашиша", - говорится в сообщении.


В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время они находятся в изоляторе временного содержания.

Полиция напоминает, что сбыт наркотиков является тяжким преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.
 
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Теги:КарагандаНаркотикисбыт

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11.12.2024, 15:58 191

Глава комитета МСХ осужден за коррупцию  

Он получил взятку за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи
Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства получил тюремный срок за коррупцию, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.


Городской суд Костаная приговорил главу комитета госинспекции в АПК к 3,5 годам лишения свободы.

По данным ведомства чиновник признан виновным в получении взятки в сумме 4,4 млн тенге от руководителя частной компаний за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.

Глава компании, давший взятку, получил 3 года лишения свободы.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.
 
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Теги:МСХкоррупцияКомитет
11.12.2024, 15:08 1426

Расследование убийства Шерзата Полата обещают завершить до конца года

11 фигурантов этого уголовного дела находятся под стражей
Расследование убийства Шерзата Полата обещают завершить до конца года
Фото: Polisia.kz
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование уголовного дела об убийстве 16-летнего Шерзата Полата завершат до конца 2024 года, об этом в кулуарах мажилиса сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

По словам Адилова, расследование убийства находится на стадии завершения.

До конца года мы получим все экспертизы и завершим все следственные действия. 11 фигурантов этого уголовного дела находятся под стражей. Все они будут привлечены. Будет предъявлено окончательное обвинение по согласованию с прокурором, и материалы уголовного дела представим на ознакомление участникам уголовного процесса", - рассказал замглавы МВД.


Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.

Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.

После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.

9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.
 
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Теги:УбийствоТалгар
11.12.2024, 14:38 2526

Тело девушки в заброшенном здании: полиция закрыла дело

Дело закрыли за отсутствием состава преступления
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция закрыла уголовное дело о гибели девушки, тело которой было обнаружено в заброшенном здании в сентября текущего года в Астане, передает корреспондент агентства.

По девочке было возбуждено дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Все необходимые следственные действия были проведены. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Принято процессуальное решение, согласованное с прокурором, о прекращении досудебного расследования", - сказал замглавы МВД Санжар Адилов в кулуарах мажилиса.


Он пояснил, что дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Напомним, в сентябре тело девочки-подростка 2010 года рождения нашли в заброшенном здании бывшего детского сада. По предварительным данным, у девушки произошла остановка сердца.
 
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Теги:ТелоШкольницауголовное дело
10.12.2024, 19:01 29446

В Алматинской области задержали отца Шерзата Полата

Задержан Каржаубай Нурымов
В Алматинской области задержали отца Шерзата Полата
Фото: Depositphotos
Конаев. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 10 декабря, в 15.30 в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом. Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих", - говорится в сообщении.


По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих сотрудники полиции приняли меры для его задержания.

Гражданин Н. был задержан с применением минимально необходимой силы. На данный момент он доставлен в отдел полиции, с ним работают психологи. Полиция продолжает работать над стабилизацией ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие", - добавили в полиции.


Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.

Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.

После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.

9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.
 
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Теги:ЗадержаниеУбийствоТалгар
10.12.2024, 18:38 29426

Занимались незаконной добычей золота: в Абайской области задержана группа "черных" старателей

Общий ущерб составил более трех млн тенге
Занимались незаконной добычей золота: в Абайской области задержана группа "черных" старателей
Фото: Depositphotos
Семей. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области задержана группа "черных" старателей, которая занималась незаконной добычей золота, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

​В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след преступной группы, состоящей из четырех мужчин. В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты металлодетекторы, респираторы и мешки для добычи, а также около трех килограммов золотосодержащей руды", - проинформировали в полиции.


Отмечается, что общий ущерб составил более трех млн тенге.

​Начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере", - добавили в ДП.


Ранее похитителей ферросплавов осудили в ВКО.
 
10.12.2024, 15:50 35266

В Алматы задержан экс-замглавы управления по борьбе с наркопреступностью

В Алматы задержан экс-замглавы управления по борьбе с наркопреступностью
Фото: pexels.com
Алматы. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан бывший заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города.

О задержании сотрудника департамента полиции города сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Он отметил, что его подозревают в причастности к изготовлению синтетических наркотиков.

В департаменте полиции города прокомментировали, что указанный сотрудник в октябре текущего года был уволен из органов внутренних дел.

Его увольнение произошло по итогам внеочередной аттестации, в ходе которой он был признан не соответствующим занимаемой должности", - говорится в сообщении ведомства.

 
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10.12.2024, 14:47 37636

Житель Алматинской области подозревается в убийстве собственного отца

Подозреваемый задержан
Конаев. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области мужчина скончался от жестоких побоев, нанесенных ему собственным сыном, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.

В Алматинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своему отцу, который скончался от полученных травм. Начато расследование", - говорится в сообщении областного ДП.


Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, на окраине Алматы в сумке обнаружили тело женщины. Полиция разыскивает убийцу.
 
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Теги:Убийствосын
10.12.2024, 11:51 42066

Задержан находившийся в международном розыске экс-сотрудник Антикора Кожабаев

Он водворен в следственный изолятор
Задержан находившийся в международном розыске экс-сотрудник Антикора Кожабаев
Фото: pixabay.com
Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан находившийся в международном розыске бывший заместитель руководителя территориального департамента Агентства по противодействию коррупции по Шымкенту Дауренбек Кожабаев, сообщает пресс-служба Антикора.

30 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности он задержан и водворен в следственный изолятор. Расследование продолжается", - проинформировали в агентстве.


Уточняется, что уголовное дело расследуется в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента по Шымкенту по подозрению в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.

Напомним, в январе подозреваемого в коррупции экс-сотрудника Комитета госдоходов экстрадировали из Грузии.
 
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Теги:ЗадержаниеПреступникАнтикор

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