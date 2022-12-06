Патрульные полицейские ЗКО обвинили своего руководителя во взяточничестве

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Уральск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Патрульные полицейские Западно-Казахстанской области обратились за помощью к министру внутренних дел. В письме, адресованном министру, они обвинили свое руководство во взяточничестве и поборах.
В Telegram-каналах и мессенджерах появилось письмо, адресованное министру внутренних дел Марату Ахметжанову и начальнику департамента собственной безопасности МВД Арману Саданову. К ним обратились сотрудники батальона дорожной патрульной полиции ЗКО. Они пожаловались, что в их "коллективе не существует закона, а моральный климат ухудшается с каждым днем". Виновными в этом авторы письма считают командира батальона Жанабаева и командира взвода Шекеева", - сообщает портал "Мой город".
По словам полицейских, их руководители устроили в подразделении торговую лавочку.
Они организовали поборы с подчиненных. За поимку в пьяном виде за рулем сумма решения вопроса 200 тысяч тенге. Имеются факты незаконного вывоза дизельного топлива Жанабаевым в Россию. Хотя на законном основании введен запрет. До этого времени Жанабаев и Шекеев были отстранены от занимаемых должностей за коррупционные правонарушения. Шекеев около шести месяцев был в распоряжении начальника департамента полиции Актюбинской области. B их отношении проводились служебные разбирательства, но, несмотря на имеющиеся правонарушения, Жанабаев и Шекеев продолжают нести службу в органах внутренних дел", - говорится в письме.
Стражи порядка отметили, что Шекеев решил вопрос перевода в ДП ЗКО через начальника ведомства "подручного" Аблазимова. Также в письме сообщается об организованных комбатом поставках крупного рогатого скота из России.
Используя свое служебное положение, давал команды отпускать и не проверять КамАЗы со скотом, привезенным из РФ. Помогает ему в этих делах непосредственно Шекеев", - сообщают полицейские.
Они обратились с просьбой к министру взять это дело на особый контроль.
В департаменте собственной безопасности МВД РК сообщили, что для проверки достоверности информации назначена служебная проверка, по итогам которой будет принято законное решение.