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Пенсионер в Туркестанской области вырастил более 5 тыс. кустов опийного мака

14.05.2020, 10:46 8047
Пенсионер в Туркестанской области вырастил более 5 тыс. кустов опийного мака
polisia.kz
Туркестан. 14 мая. Kazakhstan Today - 80-летний пенсионер вырастил на своем участке около 5,5 тысяч кустов опийного мака, передает Kazakhstan Today.
 
В Шардаринский отдел полиции поступило сообщение о том, что местный житель выращивает у себя во дворе наркосодержащее растение.
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома 80-летнего пенсионера полицейские обнаружили около 5,5 тысяч кустов наркосодержащего растения со специфическим запахом, сообщает Polisia.kz.
 
Отмечается, что изъятые наркосодержащие кусты составили в итоге 50 мешков.
 
Кроме того, во дворе у пенсионера полицейские обнаружили мешочек с содержимым наркотического средства со специфическим запахом. 
 
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Шардаринского РОП по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта) и назначили экспертизу. Согласно экспертизе, изъятые кусты, выращенные на четырех сотках земли, оказались кустами наркосодержащего растения кокнар общим весом около 62 килограммов. В изъятом мешочке был обнаружен высушенный куст кокнара, общим весом около 45 граммов. 
 
Подозреваемый полностью признался в содеянном и показал, что выращивал наркосодержащие кусты для собственного потребления. 
 
Подозреваемый находится под подпиской. Также в ходе расследования выяснилось, что подозреваемый ранее был судим на три года за аналогичное преступление.
 

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