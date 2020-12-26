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Перед судом предстанут члены ОПГ, занимавшейся организацией игорной деятельности в Казахстане

25.12.2020 16039
Перед судом предстанут члены ОПГ, занимавшейся организацией игорной деятельности в Казахстане
Кызылорда. 25 декабря. Kazakhstan Today - Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся организацией незаконной игорной деятельности на территории Республики Казахстан (Алматы, Шымкент, Караганда, Тараз и Кызылорда), передает Kazakhstan Today. 
 

Расследование уголовного дела окончено производством. Подозреваемые лица (7 человек, в том числе один гражданин Германии) переданы суду по частям 1, 2 статьи 262, пунктов 1, 2 части 3 статьи 307, пункту 3 части 3 статьи 218 и части 4 статьи 422 УК РК. Сумма дохода от преступной деятельности подозреваемых составила более 800 млн тенге", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу.

 
Уголовное дело находится на стадии главного судебного разбирательства в суде №2 Кызылорды.
 

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