Перед судом предстанут члены ОПГ, занимавшейся организацией игорной деятельности в Казахстане

Расследование уголовного дела окончено производством. Подозреваемые лица (7 человек, в том числе один гражданин Германии) переданы суду по частям 1, 2 статьи 262, пунктов 1, 2 части 3 статьи 307, пункту 3 части 3 статьи 218 и части 4 статьи 422 УК РК. Сумма дохода от преступной деятельности подозреваемых составила более 800 млн тенге", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу.
Уголовное дело находится на стадии главного судебного разбирательства в суде №2 Кызылорды.
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