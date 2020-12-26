Перед судом предстанут члены ОПГ, занимавшейся организацией игорной деятельности в Казахстане

Он также подозревался в необоснованном возврате частной компании трех процентов суммы обеспечения исполнения обязательств по договору о государственных закупках в размере 22,4 млн тенге, при ненадлежащем исполнении компанией обязательств в виде невыполненных работ на объекте строительства школы.