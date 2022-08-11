Перестрелка в Узынагаше: подозреваемых объявили в розыск

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КОНАЕВ. 10 АВГУСТА - Подозреваемые в причастности к убийству молодого человека в селе Узынагаш Алматинской области объявлены в розыск, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, в розыск объявлены:
- Козыбаев Гани Муратулы, 1991 года рождени, по подозрению в совершении особо опасных преступлений, предусмотренных пунктами 1, 7, 9 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство), пунктом 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия);
- Тыныштыков Аскар Жаныбекулы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо опасных преступлений по части 3 статьи 24, пунктам 1, 7, 9 части 2 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство), по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия);
- Шокенов Серикбол Муратбекович, 1992 года рождения, по подозрению в совершении преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия);
- Аукенова Нурсултан Бахтиярулы, 1992 года рождения, по подозрению в совершении особо тяжкого преступления по пункту 2 части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство с применением огнестрельного оружия).
Напомним, в селе Узынагаш Алматинской области 4 августа произошел вооруженный конфликт, в результате которого погиб один человек, еще двое пострадали.