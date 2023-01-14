13.01.2023, 19:29 11296
Полицейские Алматинской области ликвидировали нарколабораторию
Фото: пресс-служба МВД РК
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Конаев. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января полицейские провели спецоперацию и выявили на территории Талгарского района лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.
Нарколаборатория действовала в одном из домов поселка Жаналык.
Полицейские в ходе обыска обнаружили и изъяли 8,39 грамма наркотического средства "мефедрон", прекурсоры в количестве 30 литров, БК-4 весом 2,162 кг, метиламин общим весом более 2 кг, а также более 20 граммов марихуаны. Также изъяты различные предметы, предназначенные для изготовления и употребления наркотических средств.
Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по статье 297, часть 1, УК РК. 34-летний мужчина признанный подозреваемым, водворен в изолятор временного содержания.
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13.01.2023, 19:49 9851
В Актюбинской области в сарае нашли тело подростка
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - 13 января 00.10 в сарае, расположенном во дворе дома поселка Бегимбет Шалкарского района, было обнаружено в подвешенном состоянии тело несовершеннолетней девочки 2007 года рождения, сообщает пресс-служба МВД РК.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 105, часть 3, УК "Доведение до самоубийства". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится тщательное расследование с целью выяснения причин и мотивов происшествия.
13.01.2023, 19:38 10456
В Таразе нашли два схрона оружия и боеприпасов, которые были украдены в ходе январских событий
Среди обнаруженного оружия пистолет, украденный из здания областного департамента полиции, и нарезной карабин из оружейного магазина в Алматы
Фото: пресс-служба МВД РК
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Тараз. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятии на территории комплекса "Тектурмас" под обломками бетона обнаружен и изъят пистолет, украденный из здания областного департамента полиции во время январских событий, сообщает пресс-служба МВД РК.
Также обнаружены магазин от пистолета марки ПМ с пятью боевыми патронами калибра 9 мм, обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм со стертыми номерами.
В этот же день в подвале недостроенного здания, расположенного на улице Ниеткалиева, обнаружен нарезной карабин Benelli САТ 13299 калибра 7,62 мм, похищенный 5 января 2022 года из оружейного магазина в Алматы.
Среди оружия и боеприпасов также были газовый револьвер неизвестной марки без номеров, 43 патрона калибра 5,45 мм, 17 патронов калибра 7,62 мм, светошумовая граната с запалом, пять ручных газовых гранат.
13.01.2023, 12:13 27671
Замглавы управления строительства осужден на 8 лет в Акмолинской области
Осужденные похитили бюджетные средства в размере 50,5 миллиона тенге, выделенные на строительство стоквартирного жилого дома в Щучинске
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Кокшетау. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Кокшетауского городского суда заместитель руководителя управления строительства Акмолинской области признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
Этим же приговором учредитель ТОО "Эксперт Арсенал" и инженер технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор" признаны виновными и осуждены к 7,5 и 7 годам лишения свободы соответственно. К ним применено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет", - уточнили в пресс-службе Антикора.
Следствием доказано, что осужденные похитили бюджетные средства за фактически не выполненные строительно-монтажные работы в размере 50,5 миллиона тенге, выделенные на строительство стоквартирного жилого дома в Щучинске.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что дело о крупном хищении расследуют в Костанайской области.
12.01.2023, 19:32 45421
Полиция расследует факт группового изнасилования на рынке в Туркестане
Фото: Depositphotos
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Туркестан. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - 28 декабря 2022 года в управление полиции Туркестана из УП Кызылорды поступило заявление от жительницы Кызылординской области о том, что знакомый попытался совершить в отношении нее действия сексуального характера, сообщает пресс-служба МВД РК.
29 декабря собранные материалы по данному факту зарегистрировали в УП Туркестана по статье 120, часть 1, УК "Изнасилование". В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых установлены двое жителей Туркестана.
На сегодняшний день полицейскими опрошены обе стороны, проведены соответствующие следственные мероприятия и выясняются все обстоятельства произошедшего.
В настоящее время по данному факту назначены экспертизы и проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято решение.
Ранее в соцсетях историю девушки рассказала общественница Дина Тансари. По ее словам, 21-летнюю девушку изнасиловали на оптовом базаре летом. Один насиловал, другой держал дверь контейнера. Девушку сняли на видео и фото. После произошедшего насильники стали ее шантажировать фото- и видеоматериалами и вымогать деньги, угрожая, что расскажут всем ее родственникам и мужу. В итоге они выманили у нее 10 млн тенге.
12.01.2023, 18:37 47656
Дело о крупном хищении расследуют в Костанайской области
Речь - о хищении нескольких десятков миллионов тенге
Фото: Наша газета
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Костанай. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области расследуют дело о хищении нескольких десятков миллионов тенге, выделенных на капитальный ремонт плотины Шили в Джангельдинском районе.
На скамье подсудимых - бывший руководитель отдела ЖКХ Джангельдинского района Талгат Амиров, директор ТОО "Energy Constrution-2020" Берик Дюсембаев и эксперт ТОО "Курылыста Экспертиза" Габит Алин", - сообщает "Наша газета".
По данным источника, обвинение не было предъявлено, потому что двое участников процесса не владеют русским языком, на котором ведется судопроизводство. К следующему заседанию им предоставят переводчика.
Талгата Амирова завели в зал в наручниках, он находится под стражей. Дюсембаев - под домашним арестом, Алин - под подпиской и невыезде.
О громком деле стало известно еще летом прошлого года. Тогда сотрудники департамента экономических расследований коротко сообщили, что на капитальный ремонт плотины Шили бюджет выделил почти 200 млн тенге. Чтобы выиграть эту госзакупку, Дюсембаев и Амиров приобрели ТОО "Energy", указав, что оно занимается строительно-монтажными работами. ТОО зарегистрировали на Дюсембаева. Из полученных бюджетных средств похитили несколько десятков миллионов. Амиров, заранее зная, что работы по капитальному ремонту практически не выполнялись и объект не соответствует проектно-сметной документации, подписал акты приемки плотины в эксплуатацию. В итоге сооружение не выдержало первого весеннего паводка в 2021 году", - пишет газета.
Все подсудимые запретили показывать свои лица в СМИ.
Следующее слушание назначили на 20 января.
12.01.2023, 13:15 56256
Директора филиала ФОМС в Актау подозревают в хищении 17,5 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Актау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау арестовали главу городского филиала Фонда медстрахования. Его подозревают в хищении 17,5 миллиона тенге.
Вместе с ним по делу проходит директор одной из медицинских фирм. Компания заключила договор закупа медуслуг в рамках объема бесплатной медицинской помощи с фондом. В базу Минздрава вносили ложные данные о людях, якобы получивших лечение или консультацию врача, сообщает телеканал "Астана".
Якобы оказывали бесплатную медицинскую помощь гражданам, но фактически эти услуги не оказывались. На сегодняшний день подозреваемое лицо взято под стражу. Следствие продолжается", - сказал прокурор Мангистауской области Руфат Куттуков.
Отмечается, что задержанный находится в СИЗО уже 2 месяца. Его подельница под подпиской о невыезде. Экс-директору филиала грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
11.01.2023, 19:29 80291
МВД ликвидирован интернет-магазин по продаже "синтетики"
Услугами интернет-магазина пользовались свыше 500 клиентов, за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом по противодействию наркопреступности МВД и полицейскими Костанайской области совместно с Агентством финансового мониторинга ликвидирован интернет-магазин по сбыту синтетических наркотиков в Костанае и Рудном, сообщает Polisia.kz.
После сбора информации об интернет-магазине, изучения схемы работы и его администраторов был установлен контроль за финансовыми операциями, которые проводились преступниками.
На этом этапе к работе были подключены специалисты подразделения финансовой разведки Агентства по финансовому мониторингу. Они кропотливо собрали сведения обо всех денежных переводах, поступающих на банковские карты так называемых дропов - подставных лиц.
Установлено, что услугами интернет-магазина пользовались свыше 500 клиентов, за время его работы было проведено как минимум 15 тысяч сделок по продаже наркотиков через платежные карты.
Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, через ликвидированный интернет-магазин реализовывались исключительно новые синтетические наркотики.
Полицейские с участием сотрудников подразделения специального назначения при въезде в Костанае остановили автомобиль Toyota Highlander, где находился 30-летний житель Рудного. На момент задержания было известно, что он приобрел более 1 кг мефедрона для розничной перепродажи.
В ходе обыска автомашины и по месту жительства изъято свыше 1 кг мефедрона, 3 млн тенге, 6 ноутбуков, 6 сотовых телефонов, 5 банковских карт и 5 сим-карт различных сотовых операторов.
Как пояснил начальник областного департамента полиции Ерлан Омарбеков, изъятые средства связи позволяют установить полную схему работы интернет-магазина от администраторов до закладчиков.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Проводятся следственные мероприятия по установлению причастности иных участников.
10.01.2023, 16:19 116166
Убийство врача в Алматы: прокурор запросил для обвиняемого 20 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании суда в Алматы прокурор запросил для обвиняемого в убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова 20 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности.
Потерпевшие считают обвинение неполным. По их мнению, из обвинительного акта исключили пункт о том, что убийство было совершено способом, опасным для жизни других людей.
На предыдущем заседании подсудимый Нуржан Турсынбаев заявил, что не хотел убивать врача. По его словам, на гастроэндоскопии Шумков якобы повредил ему щитовидный хрящ.
Подсудимый полностью признал иски о возмещении материального и морального вреда со стороны жены и матери Шумкова.
Напомним, врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит выстрелом в голову 4 апреля прошлого года. Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался один из пациентов Шумкова, который решил отомстить врачу за якобы неудавшееся лечение. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният назвала убийство врача страшной трагедией для всего здравоохранения страны.
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