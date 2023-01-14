Полицейские Алматинской области ликвидировали нарколабораторию

В ходе обыска обнаружено и изъято 8,39 грамма мефедрона, прекурсоры в количестве 30 литров, БК-4 весом 2,162 килограмма, метиламин общим весом более 2 килограммов, а также более 20 граммов марихуаны

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Конаев. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января полицейские провели спецоперацию и выявили на территории Талгарского района лабораторию по производству синтетических наркотиков, - 10 января полицейские провели спецоперацию и выявили на территории Талгарского района лабораторию по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.





Нарколаборатория действовала в одном из домов поселка Жаналык.





Полицейские в ходе обыска обнаружили и изъяли 8,39 грамма наркотического средства "мефедрон", прекурсоры в количестве 30 литров, БК-4 весом 2,162 кг, метиламин общим весом более 2 кг, а также более 20 граммов марихуаны. Также изъяты различные предметы, предназначенные для изготовления и употребления наркотических средств.





Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Талгарского района по статье 297, часть 1, УК РК. 34-летний мужчина признанный подозреваемым, водворен в изолятор временного содержания.