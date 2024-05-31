Полицейские пресекли деятельность нескольких ОПГ, занимавшихся хищениями на объектах Qarmet
Фото: скриншот из видео МВД
Темиртау. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в Темиртау проведены три оперативно-профилактических мероприятия "Безопасный город", в ходе которых раскрыто 23 ранее совершенных преступления, задержано 9 разыскиваемых преступников, выявлено свыше 3,7 тысячи административных правонарушений. В результате в 2024 году количество краж с предприятий сократилось почти на 46%, сообщает Polisia.kz.
Оперативным путем пресечена деятельность нескольких ОПГ, занимавшихся хищениями на объектах металлургической компании Qarmet и другими тяжкими преступлениями, в том числе в отношении ее работников", - сообщили в МВД.
По данным ведомства, в марте прошлого года пресечена ОПГ из 40 лиц, в том числе их лидера, основной сферой преступной деятельности которой являлось хищение металлопродукции Qarmet. В августе 2023 года задержаны лидер и 27 членов ОПГ, оказывавших негативное влияние на криминогенную обстановку в регионе и деятельность компании.
По результатам расследования уголовных дел собраны доказательства многомиллионных хищений, а также совершения ими тяжких и особо тяжких преступлений на территории Карагандинской области. Расследование завершено, дела будут направлены прокурору для изучения и направления в суд", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
В декабре прошлого года ликвидировано ОПГ, участники которой занимались вымогательствами у шахтеров Qarmet в Абайском районе Карагандинской области.
В апреле текущего года МВД, КНБ и СГО при координации Генеральной прокуратуры задержаны члены преступной группировки, наладившие криминальную схему по хищению денежных средств металлургического комбината в особо крупном размере.
Преступная схема заключалась в поставках несуществующих товарно-материальных ценностей через подконтрольные подрядные и охранные организации. Ущерб составляет более 1,5 млрд тенге. Задержания и обысковые мероприятия одновременно проведены в Караганде, Темиртау и Алматы. Участники взяты под стражу. Организация работы по недопущению хищений с градообразующих предприятий находится на особом контроле", - отметил Куандык Алпыс.