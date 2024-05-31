30.05.2024, 08:36 27081

Полицейские пресекли деятельность нескольких ОПГ, занимавшихся хищениями на объектах Qarmet   

Пресечена деятельность нескольких ОПГ, занимавшихся хищениями на объектах металлургической компании и другими тяжкими преступлениями
Полицейские пресекли деятельность нескольких ОПГ, занимавшихся хищениями на объектах Qarmet
Фото: скриншот из видео МВД
Темиртау. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году в Темиртау проведены три оперативно-профилактических мероприятия "Безопасный город", в ходе которых раскрыто 23 ранее совершенных преступления, задержано 9 разыскиваемых преступников, выявлено свыше 3,7 тысячи административных правонарушений. В результате в 2024 году количество краж с предприятий сократилось почти на 46%, сообщает Polisia.kz.

Оперативным путем пресечена деятельность нескольких ОПГ, занимавшихся хищениями на объектах металлургической компании Qarmet и другими тяжкими преступлениями, в том числе в отношении ее работников", - сообщили в МВД.


По данным ведомства, в марте прошлого года пресечена ОПГ из 40 лиц, в том числе их лидера, основной сферой преступной деятельности которой являлось хищение металлопродукции Qarmet. В августе 2023 года задержаны лидер и 27 членов ОПГ, оказывавших негативное влияние на криминогенную обстановку в регионе и деятельность компании.

По результатам расследования уголовных дел собраны доказательства многомиллионных хищений, а также совершения ими тяжких и особо тяжких преступлений на территории Карагандинской области. Расследование завершено, дела будут направлены прокурору для изучения и направления в суд", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.


В декабре прошлого года ликвидировано ОПГ, участники которой занимались вымогательствами у шахтеров Qarmet в Абайском районе Карагандинской области.

В апреле текущего года МВД, КНБ и СГО при координации Генеральной прокуратуры задержаны члены преступной группировки, наладившие криминальную схему по хищению денежных средств металлургического комбината в особо крупном размере.

Преступная схема заключалась в поставках несуществующих товарно-материальных ценностей через подконтрольные подрядные и охранные организации. Ущерб составляет более 1,5 млрд тенге. Задержания и обысковые мероприятия одновременно проведены в Караганде, Темиртау и Алматы. Участники взяты под стражу. Организация работы по недопущению хищений с градообразующих предприятий находится на особом контроле", - отметил Куандык Алпыс.


 
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Теги:МВДОПГQARMET

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31.05.2024, 16:08 186

Задушивший жену во время ссоры житель Актюбинской области получил 11 лет тюрьмы

У убитой остались трое маленьких детей
Актобе. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской вынес приговор обвиняемому в убийстве собственной жены.

Согласно материалам суда, подсудимый задушил свою жену в ходе ссоры. Убийство произошло 1 февраля текущего года в поселке Саркол Темирского района.

Приговором суда он признан виновным в убийстве и ему назначено на 11 лет лишения свободы. Также с осужденного в пользу потерпевшей стороны взысканы 20 млн тенге в качестве морального вреда, и 318 тыс. тенге материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее правозащитники рассказали, что изверг задушил бывшую супругу пока та отвернулась, чтобы поставить чайник. После преступления он сел в то же такси, на котором приехал, и уехал. Дома остались трое маленьких детей.


 
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Теги:УбийствоматьженаПриговор
31.05.2024, 13:29 4016

Более 50 сотовых телефонов украли сотрудники аэропорта Алматы

Злоумышленники подозреваются в неоднократных хищениях
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Кражу более 50 мобильников в аэропорту Алматы расследует транспортная полиция.

24 мая сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы из трех работников аэропорта. Злоумышленники подозреваются в неоднократном совершении хищений товаров почтового отправления, а именно мобильных телефонов, предназначенных для реализации в регионы страны", - сообщает Polisia.kz.


Досудебное расследование продолжается. Иные сведения разглашению не подлежат.

Ранее в аэропорту Актау полицейские задержали грузчика, похитившего из багажа золотые изделия почти на один миллион тенге.
 
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Теги:АлматыАэропорттелефоныКража
31.05.2024, 12:23 8101

Замруководителя спецЦОНа задержали в Алматы

Его подозревают в мошенничестве
Замруководителя спецЦОНа задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Алматы задержала заместителя руководителя спецЦОНа по подозрению в мошенничестве.

Проводится досудебное расследование в отношении заместителя руководителя специализированного отдела № 1 по обслуживанию населения филиала НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан". Он подозревается в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений", - сообщили в Антикоре.



Расследование продолжается, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее Антикор завершил громкое расследование по делу об автомобильной ОПГ в Астане. Сотрудники столичного спецЦОНа и полицейские проходят подозреваемыми в деле о нелегальной регистрации автомобилей. Ущерб государству составил 1,4 млрд тенге.
 
31.05.2024, 10:04 14811

В Алматы к 11 годам лишения свободы приговорен нарколаборант

Он организовал нарколабораторию в квартире в Бостандыкском районе
В Алматы к 11 годам лишения свободы приговорен нарколаборант
Фото: Polisia.kz
Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 27-летний мужчина, организовавший в многоквартирном ЖК в Бостандыкском районе Алматы нарколабораторию, приговорен к 11 годам лишения свободы, сообщает Polisia.kz.

В ходе обыска квартиры сотрудниками управления по противодействию наркопреступности были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусмовая бумага, изолента зеленого цвета, емкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве мефедрона. И, конечно же, готовый продукт - вещество бежевого цвета в виде кристаллов. Согласно заключению экспертов, данное вещество является альфа-PVP, общим весом 139 гр. Все, что было найдено в квартире: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде направлено на судебно-химическую экспертизу", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.


Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы он признан виновным в совершении наркопреступления. Ему назначено наказание сроком на 11 лет лишения свободы.
 
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Теги:СудНаркотикинарколаборатория
30.05.2024, 21:16 43356

В 2023 году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев

Им нанесен ущерб на 140 миллиардов тенге
В 2023 году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев
Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством генерального прокурора Берика Асылова прошло заседание координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, где рассмотрены вопросы противодействия мошенничествам, сообщает пресс-служба надзорного органа.

На заседании отмечено, что только в 2023 году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на 140 миллиардов тенге.

Для обмана граждан широко используются современные IT-технологии и психологические манипуляции.

Правоохранительными органами для противодействия принимается комплекс мер. Совместно с операторами связи заблокировано свыше 44 млн сомнительных "зарубежных" звонков, что позволило снизить количество совершаемых мошенничеств на 30%.

В 2023 году при МВД создан Центр по борьбе с кибер-преступностью, а в территориальных департаментах полиции подразделения "КиберПол". Это позволило раскрыть более 3,8 тысяч преступлений и возместить гражданам 850 млн тенге, привлечь к уголовной ответственности 1891 лицо.

На онлайн площадках удалено свыше 500 мошеннических реклам и разоблачено 57 преступных кибергрупп.

Заблокировано 2,5 тысячи интернет-ресурсов с противоправным контентом, из которых 1,3 тысячи имели признаки мошеннических.

Путем создания в мессенджерах специальных групп "Cyberbot" только за 1 месяц удалено свыше 300 ресурсов о мошеннических ссылках.

В целом за 2 года к уголовной ответственности привлекли порядка 9 тыс мошенников, возмещен ущерб на 24 млрд тенге, арестовано имущество на 68 млрд тенге.
 
30.05.2024, 21:04 44991

Почти 60 млн тенге ущерба: в Алматы осудили руководителей финпирамиды

Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет
Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении А., К., С., обвиняемых в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что подсудимые вступив в сговор с иностранцами (в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство), создали интернет-платформу, где будущие вкладчики отслеживали денежные операции.

Клиентов привлекали через рекламу в соцсетях, распространяя брошюрки, проводя онлайн-тренинги, позиционируя свой проект как инвестиционную компанию. Мошенники обещали, что каждый вкладчик будет ежемесячно получать от 5 до 15% от вкладываемой суммы.

В ходе аферы материальный ущерб понесли 13 человек на общую сумму 59 894 237 тенге.

Часть потерпевших заявили об отсутствии материальных претензий к подсудимым, четверо просили суд взыскать материальный ущерб. Подсудимые вину не признали.

Приговором суда А., К., С. признаны виновными в создании и руководстве финансовой пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с удовлетворением гражданских исков потерпевших.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 17 мая сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел РК из Грузии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за создание и руководство финансовой пирамиды.
 
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Теги:СудПриговорФинпирамида
30.05.2024, 19:34 50646

Отрезали голову и закопали тело: убийство произошло в Мангистауской области

Двое подозреваемых в водворены в ИВС
Отрезали голову и закопали тело: убийство произошло в Мангистауской области
Фото: instagram_qriim_mvdrk
Актау. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области полицейские задержали двух военнослужащих по подозрению в похищении и убийстве 59-летнего мужчины, сообщает телеграм-канал egovpress.

По версии следствия, подозреваемые отрезали голову и закопали тело. Один из подозреваемых скрылся.

Как сообщает inAktau.kz со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции, двое подозреваемых в похищении и убийстве человека водворены в изолятор временного содержания.

По задержанию третьего подозреваемого проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Ведется расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия", - сообщили в полиции.

 
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Теги:УбийствоПодозреваемыеЗадержание
30.05.2024, 17:40 53886

Свыше 12 млн тенге похитил главбух госучреждения в Костанайской области

Ущерб возмещен в полном объеме
Свыше 12 млн тенге похитил главбух госучреждения в Костанайской области
Фото: Depositphotos
Костанай. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 12 млн тенге бюджетных средств похитил главный бухгалтер государственного учреждения в Костанайской области, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Главный бухгалтер государственного учреждения на протяжении 6 лет незаконно перечислял себе денежные средства, образовавшиеся за счет экономии. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, общая сумма излишне перечисленных денежных средств составила около 12,3 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что подозреваемый возместил ущерб в полном объеме.

Приговором суда должностное лицо осуждено к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Судебный акт не вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.


Ранее чиновников управления образования Алматинской области осудили за многомиллионные хищения.
 
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Теги:хищениеКостанайглавбух

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