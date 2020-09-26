Полицейские Туркестанской области с помощью служебной собаки обнаружили опий у жителя Караганды

Туркестан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области с помощью служебной собаки обнаружили опий в машине жителя Караганды, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о том, что на приграничном посту "Капланбек" задержан мужчина по подозрению в перевозке наркотиков. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Стражи порядка задержали подозреваемого, жителя Караганды, в машине которого обнаружили наркотики.

Во время проверки документов сработала служебная собака пограничного контроля, которая помогла найти наркотики в одной из автомашин. При обыске салона авто оперативники обнаружили и изъяли два свертка с наркотическим средством. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество оказалось опием общим весом около 5 граммов. Подозреваемого, ранее судимого, полицейские доставили в Сарыагашский РОП. Следствием выясняются все обстоятельств произошедшего и с какой целью мужчина перевозил наркотики", - проинформировали в областном департаменте полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 286 УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено). Подозреваемый арестован. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области, в свою очередь, напоминают, что за хранение и перевозку наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность. Так, за контрабанду наркотиков санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

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