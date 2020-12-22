Полиция изъяла у группы наркодельцов в Алматы 4,8 килограмма гашиша

Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - Полиция Алматы разоблачила группу наркодельцов из семи человек, которые занимались сбытом и распространением наркотического средства "гашиш" на территории города, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что гражданин А. с ноября 2018 года по февраль 2020 года руководил организованной им группой с целью незаконного хранения и сбыта наркотических веществ, сообщает Polisia.kz

По факту создания организованной преступной группы и руководства ею, а равно участию в ней были зарегистрированы уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 262 УК РК. У задержанных, а также в местах проведения обысковых мероприятий изъяты травматический пистолет, гладкоствольное ружье, наркотическое средство "гашиш" общим весом 4,868 килограмма", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности Ерлан Алмагамбетов.

В отношении задержанных лиц возбуждены 2 уголовных дела по частям 1, 2 статьи 262 УК РК (Создание и организация ОПГ); 22 дела по частям 1-3 статьи 297 УК РК (Сбыт наркотических средств); 2 дела по части 4 статьи 296 УК РК (Хранение наркотических средств в особо крупном размере); 2 дела по части 2 статьи 287 УК РК (Незаконное хранение огнестрельного оружия); 1 дело по части 2 статьи 302 УК РК (Содержание наркопритона).

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