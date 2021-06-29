Полиция Нур-Султана задержала мужчину с оружием

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - В Нур-Султане задержали мужчину, который писал провокационные сообщения и публиковал фото оружия в социальной сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина опубликовал фото с оружием в социальной сети VKontakte 25 июня. Он был одет в военизированную форму, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

В полиции рассказали, что на номер 102 поступило сообщение от жителя столицы, который заявил, что в социальной сети его сыну приходят фотографии неизвестного человека с оружием, с сообщением, что "в столице завтра будет весело".

В настоящее время автор выложенного поста задержан и доставлен в полицию. Им оказался 23-летний житель столицы. Со слов молодого человека, он увлекается страйкболом и данный пост выложил с целью увеличить количество подписчиков на своей странице "ВКонтакте", - сообщили в департаменте полиции.

Сейчас полиция проводит досудебное расследование по статье 287 Уголовного кодекса. Назначенная баллистическая экспертиза установит, является ли оружие задержанного огнестрельным. За незаконное приобретение, передачу, сбыт и хранение оружия в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность - крупный денежный штраф или лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства