Помощника комика Кабатова приговорили к четырем годам лишения свободы

НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - 16 августа районный суд №2 Алматинского района Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении Касенбай Т.А., передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Касенбай Т.А. обвинялся в нарушении лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 3 статьи 345 УК) и в управлении транспортным средством, будучи лишенным права в состоянии алкогольного опьянения (часть 1 статьи 346 УК), сообщает пресс-служба столичного суда.

Прокурор поддержал обвинение.

В судебном заседании Касенбай Т.А. вину по части 3 статьи 345 УК признал частично, по части 1 статьи 346 УК вину признал и раскаялся в содеянном.

Подсудимый, адвокаты и защитник просили назначить наказание с учетом положений пункта 1 части 2 статьи 55 УК, то есть не более половины максимального срока наказания, предусмотренной санкцией статьи.

Прокурор и представители потерпевшего, их адвокаты просили назначить Касенбаю Т.А. по совокупности уголовных правонарушений наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, экспертов, материалами уголовного дела. По делу обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

Приговором суда Касенбай Т.А. осужден по части 3 статьи 345, части 1 статьи 346, части 2 статьи 58 УК к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортным средством.

Заявленные гражданские иски матери потерпевшего О. и супруги А. о взыскании материального, морального вреда и представительских расходов удовлетворены частично.

С Касенбая Т.А. в пользу О. взыскана компенсация морального вреда в сумме 3 500 000 тенге.

С Касенбая Т. и с Кабатова Т. (владелец автомашины) в пользу А. в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда в сумме 8 000 000 тенге.

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