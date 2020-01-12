Последователи салафизма занимались похищением людей в Мангистауской области

Актау. 11 января. Kazakhstan Today - Последователи салафизма занимались похищением людей c целью вымогательства в Мангистауской области, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками ДКНБ по Мангистауской области в рамках расследования уголовного дела по пунктам 1, 3, 4 и пункту 8 части 2 статьи 125 УК РК пресечена незаконная деятельность сторонников деструктивного религиозного течения "салафизм", которые умышленно, из корыстных побуждений, в целях вымогательства денежных средств в крупном размере занимались похищением людей, пишет mangystaumedia.kz .

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны жители Актау и Жанаозена К. и И., а также их сообщники, которые дали признательные показания.

По результатам обысков по местам жительства обнаружены и изъяты оружие, а также религиозные материалы экстремистского характера. Ведется следствие.

Напомним, в марте 2019 года в Алматы задержали преступников, организовавших похищение китайского бизнесмена . Его жизнь похитители оценили в 400 тысяч юаней (22,5 млн тенге). К счастью, бизнесмена удалось освободить.

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