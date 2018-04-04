Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Предполагаемый участник транснациональной ОПГ и контрабандист арестован на два месяца в Алматы, передает Kazakhstan Today.

"Постановлением Алмалинского районного суда города Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Д. Джапбасова, подозреваемого по пункту 2 части 3 статьи 234 (Экономическая контрабанда), части 2 статьи 264 (Создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них) Уголовного кодекса Республики Казахстан сроком на два месяца", - сообщила пресс-служба райсуда.

Срок содержания под стражей Джапбасова исчислен с момента задержания, то есть с 1 апреля 2018 года. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, ранее телеканал КТК сообщил о задержании бизнесмена-миллионера Есбола Джапбасова.

"Есбол Джапбасов - лидер организованной преступной группировки, получившей название в честь главаря банды - джапбасовские. Это оперативные данные. Согласно им, ОПГ долгое время занимается контрабандой на Кордайском участке границы Казахстана с Кыргызстаном. Оттуда нелегально привозили мясо птицы, а туда завозили нефтепродукты. Кроме того, как выяснили спецслужбы, джапбасовские взяли под свой контроль пункты пропуска "Карасу" и "Кордай" и собирали деньги за проезд через границу. Как минимум 80 тыс. тенге они брали с каждого водителя фуры за беспрепятственное пересечение кордона. В день зарабатывали миллионы. 50%, по материалам дела, получал Джапбасов. Когда контрабандисты называли его имя таможенникам и полицейским на границе, их никто не трогал", - информировал телеканал.

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