Предприниматель из Шымкента выписал фиктивных счет-фактур на сумму более 600 млн тенге

Шымкент. 30 июня. Kazakhstan Today - Предприниматель из Шымкента выписал фиктивных счет-фактур на сумму 634 млн тенге. Ему назначено 3 года лишения свободы условно, передает Kazakhstan Today.

В департаменеа экономических расследований по городу Шымкенту сообщили, что обвиняемый выписал фиктивные счета-фактуры на общую сумму 634 млн тенге. Он был задержан при попытке их реализации в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Как рассказали в Комитете по финансовому мониторингу МФ РК, решением Абайского районного суда города Шымкента он признан виновным по статье 216 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций) УК РК. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно.

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