Предприятие в Нур-Султане выписало фиктивные счета-фактуры на 173 млн тенге

НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Руководитель одного из предприятий Нур-Султана занимался выпиской фиктивных счетов-фактур, общая сумма ущерба оценена в 173 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу рассказали, что сотрудники столичного департамента экономических расследований установили ряд виновных, которые на протяжении нескольких лет, с 2018 по 2020 года, занимались выпиской фиктивных счетов-фактур. Ущерб государству оценили в 173 млн тенге.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 216 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).

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