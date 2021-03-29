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Предприятие в Нур-Султане выписало фиктивные счета-фактуры на 173 млн тенге

28.03.2021 13906
НУР-СУЛТАН. 28 МАРТА - Руководитель одного из предприятий Нур-Султана занимался выпиской фиктивных счетов-фактур, общая сумма ущерба оценена в 173 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу рассказали, что сотрудники столичного департамента экономических расследований установили ряд виновных, которые на протяжении нескольких лет, с 2018 по 2020 года, занимались выпиской фиктивных счетов-фактур. Ущерб государству оценили в 173 млн тенге.
 
Начато досудебное расследование по части 3 статьи 216 (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров).
 

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