Пьяный житель Хромтау выстрелил в прохожего   

Фото: Рolisia.kz

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Актобе. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Хромтау пьяный 50-летний местный житель выстрелил в случайного прохожего, - В Хромтау пьяный 50-летний местный житель выстрелил в случайного прохожего, сообщает Polisia.kz.





Во дворе дома по улице Жубанова неизвестный произвел выстрел в прохожего. Незамедлительно для задержания подозреваемого на место происшествия был направлен наряд полиции. Полицейскими были предотвращены дальнейшие преступные действия мужчины", - проинформировали в полиции.









Выяснилось, что пьяный подозреваемый после ссоры с женой вышел во двор многоквартирного дома и выстрелил в случайного прохожего.





Потерпевшему было нанесено дробовое ранение плеча. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Проводится досудебное расследование.



