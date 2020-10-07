В Акмолинской области распитие алкоголя закончилось огнестрельным ранением

Кокшетау. 6 октября. Kazakhstan Today - 28-летний житель Степногорска нанес огнестрельное ранение 29-летнему мужчине во время распития алкогольных напитков, передает Kazakhstan Today.

Огнестрельным ранением закончилась встреча давних знакомых в Акмолинской области. После посиделок в гостях у 28-летнего фигуранта инцидента, другой 29-летний мужчина был госпитализирован с пулевым ранением", - сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

Полицейские рассказали, что во время совместного распития спиртного, между двумя мужчинами завязалась ссора, "которую мирно разрешить мужчинам не удалось". В какой-то момент один из них достал оружие и произвел выстрел.

Установлено, что злоумышленник - ранее неоднократно судимый 28-летний житель Степногорска.

Пострадавший был незамедлительно доставлен в НИИ травматологии и ортопедии Нур-Султана.

По данному факту возбуждено досудебное производство по статье УК РК "Покушение на убийство". В отношении подозреваемого избрана мера процессуального пресечения: "Содержание под стражей". Кроме того, у злоумышленника изъято незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье, которое в настоящее время направлено на экспертизу", - добавили в полиции.

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