Разбойное нападение на магазин попало на видео в ВКО, подозреваемый задержан

Усть-Каменогорск. 14 июня. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске вооруженное нападение на магазин попало на камеру видеонаблюдения, сообщает Polisia.kz

Как стало известно, 13 июня, около 18.20, на один из магазинов, расположенных по бульвару Гагарина, было совершено нападение неизвестным лицом, с предметом, похожим на огнестрельное оружие (обрез), в результате чего были похищены денежные средства.

По данному факту оперативно приняты меры. Сотрудниками криминальной полиции был задержан житель областного центра, 1983 года рождения. На данный момент начато досудебное производство по статье 192 (Разбой) УК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", – сообщил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.





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