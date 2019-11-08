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Разбойное нападение совершено на пункт приема хлопка в Туркестанской области

07.11.2019, 14:03 8722
Туркестан. 7 ноября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские задержали преступную группу домушников, состоящую из выходцев двух областей. В ходе расследования установлена причастность задержанных к разбойному нападению на пункт приема хлопка, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, в октябре текущего года в дежурную часть Жетысайского РОП обратились трое местных жителей с заявлением о хищениях ценных вещей и денег из их домов. В ходе следственных мероприятий к полицейским также поступило сообщение о разбойном нападении на один из пунктов приема хлопка. 
 
Для раскрытия преступлений в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских. Как было установлено, подозреваемые, воспользовавшись отсутствием хозяев, за одну ночь обчистили сразу несколько домов. Кроме того, примерно в 3.30 они совершили разбойное нападение на пункт приема хлопка. Налетчики избили и связали охранника, а затем, угрожая кассиру физической расправой, забрали из сейфа более 1,7 млн тенге, 120 тыс. тенге - из кармана охранника и дорогой сотовый телефон.
 

Полицейские тщательно проверили места краж и разбойного нападения и пришли к выводу, что действовала одна и та же преступная группа. Изучив данные и проведя все необходимые мероприятия, оперативники задержали одного из подозреваемых, который перевозил преступную группу на своей автомашине. Затем полицейские задержали остальных соучастников преступной группы", - рассказали в пресс-службе.

 
В настоящее время все подозреваемые установлены. Ими оказались двое жителей Алматинской области, ранее судимые за разбойное нападение, двое жителей Жетысайского района. Пятый подозреваемый, житель Казыгуртского района, на сегодняшний день разыскивается. 
 
К настоящему времени установлена причастность указанной преступной группы к 10 фактам квартирных краж. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 8 млн тенге. У задержанных в качестве вещественных доказательств изъяли 700 тыс. тенге и ценные вещи, похищенных у одного из жителей. 
 
Сотрудники Жетысайского РОП не исключают причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование.
 

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