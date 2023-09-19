Саденов призвал министров внутренних дел СНГ к совместной борьбе с транснациональной оргпреступностью  

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Туркестан. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Республики Казахстан Ержан Саденов в ходе очередного заседания Совета министров внутренних дел государств - участников СНГ призвал коллег из Содружества к совместной борьбе с транснациональной организованной преступностью.





По словам главы МВД Казахстана, серьезную угрозу для внутренней безопасности всех государств - членов СНГ представляет организованная преступность.





Как показывает практика, эта сфера уже не ограничивается "традиционными" преступлениями. Экономическая глобализация, развитие информационных технологий и прозрачность границ способствуют увеличению масштабов организованной преступности и обретению транснационального характера. В этой связи мы должны сообща выстраивать надежный заслон на ее пути", - сказал в своем выступлении Саденов.









Министр отметил, что МВД Казахстана в рамках СНГ активно взаимодействует в этом направлении. В частности, в городе Байконыре совместно с зарубежными коллегами обезврежена преступная группа, занимавшаяся вымогательством и похищением людей.





Кроме того, с начала года ликвидировано 59 цехов по производству наркотиков. Во взаимодействии с зарубежными коллегами в Алматы ликвидирована транснациональная ОПГ в составе граждан ряда стран Содружества. У них изъято более 80 тонн прекурсоров. Тем самым пресечено производство более 10 тонн готовых к употреблению веществ.





На заседании совета принят комплексный план по повышению безопасности дорожного движения на 2024-2028 годы, одобрен проект договора о порядке организации и проведения международной контролируемой поставки компетентными органами государств - участников СНГ, подписаны итоговые документы, сообщает Polisia.kz



