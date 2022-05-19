Силовики Казахстана и Кыргызстана совместно ликвидировали транснациональный канал поставки наркотиков в Среднюю Азию

ШЫМКЕНТ. 19 МАЯ - Полицейские города Шымкента задержали группу киберпреступников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Свои криминальные кибероперации пять молодых мужчин осуществляли через звонки доверчивым гражданам. При этом у каждого члена преступной группы были свои "обязанности". Один - организатор афер, другие играли роль операторов банка или любой финансовой организации, а третьи снимали вырученные деньги в банкоматах", - сообщает polisia.kz .

В настоящее время полицейские установили причастность группы к свыше 20 фактам интернет-мошенничества.

Обманутые граждане - по всей стране. Общая сумма нанесенного им ущерба устанавливается. Как рассказали потерпевшие, мошенники уверенным голосом представлялись сотрудниками службы безопасности банка", - говорится в материале.

В результате оперативных мероприятий полицейские вышли на след одного из подозреваемых, в обязанности которого входило снятие наличности в банкоматах. А через него оперативники задержали еще двоих. Остальные двое задержаны на территории Российской Федерации, проводятся работы по их экстрадиции в Казахстан.

В ходе проверки у подозреваемых изъято 46 банковских карт, 6 сотовых телефонов и 20 SIM-карт. Полицейскими не исключается вероятность того, что эта преступная группа имеет организованный характер.