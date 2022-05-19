Силовики Казахстана и Кыргызстана совместно ликвидировали транснациональный канал поставки наркотиков в Среднюю Азию

Фото: Depositphotos
Для чего ведомствами было организовано тесное взаимодействие с коллегами из приграничных государств, передает официальный сайт МВД КР.
Совместная спецоперация по ликвидации деятельности транснациональной наркогруппы проводилась в течение полугода на территории Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Правоохранители с ноября 2021 года по апрель 2022 года на территории республик провели совместные международные операции, направленные на ликвидацию устойчивых наркогруппировок, причастных к изготовлению, контрабанде и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении МВД КР.
Установлены и задержаны четыре гражданина Казахстана и три гражданина Кыргызстана.
По данным ведомства, в ходе проведения совместных международных операций установлены и ликвидированы 2 нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.
Из незаконного оборота наркотиков изъято 31 килограмм 265 граммов наркотиков, в частности Альфа PVP - 19,5 килограмма, мефедрон - 6 килограммов, гашиш - 5 килограммов, марихуана - 765 килограммов. Задержаны пособники и организаторы наркоканала", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что примерная прибыль от реализации наркотиков составила более 1 млн 808 тысяч 662 доллара США.