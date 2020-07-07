Туркестан. 6 июля. Kazakhstan Today - Сотрудник банка присвоил часть кредита жительницы Туркестанской области, передает Kazakhstan Today.

В Тулькубасский РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что в одном из банков она взяла кредит на миллион тенге, который оформил ей сотрудник банка. Однако через год, потерпевшая узнала, что данный сотрудник оформил на ее имя 1,5 миллиона тенге, из которых 500 тысяч путем мошенничества он присвоил себе. Женщина обратилась за помощью в полицию, сообщает Polisia.kz

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК (Мошенничество)", - сообщили в полиции.

В целях раскрытия мошенничества и установления подозреваемых лиц, в отделе полиции создали следственно-оперативную группу. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, ранее привлекавшегося за совершение аналогичного преступления в начале текущего года, которое в свое время прекратили за примирением сторон.

Задержанного доставили в Тулькубасский РОП. Мужчина полностью признался в содеянном. Он находится под подпиской.

Следствием установлено, что подозреваемый в настоящее время в банке не работает.

Полиция выясняет причастность афериста к совершению других аналогичных фактов мошенничества.

В свою очередь, полицейские рекомендуют гражданам быть бдительными и не подписывать каких-либо документов без предварительного внимательного ознакомления. Также не стоит проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым лицам, предлагающих сомнительные услуги за вознаграждение.

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